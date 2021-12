»Misvisende« og for meget »støj«.

Sådan lyder nogle af de hårde ord, som repræsentanter for Region Hovedstaden bruger i deres kritik af Statens Serum Instituts daglige coronaopgørelse.

Både regionens koncerndirektør og et socialdemokratisk regionsrådsmedlem siger tirsdag til Berlingske, at de mener, at de nationale tal for indlagte med coronavirus overvurderer, hvor stort et pres der er på sundhedsvæsenet. Regionen opererer derfor med en anden opgørelse, hvor man frasorterer de patienter, der er indlagt af andre årsager.

Men nu skærer en af Danmarks førende coronaeksperter igennem støjen. Og over for B.T. fastslår han, hvad det helt præcist er for et tal, der vil få afgørende konsekvenser for os alle sammen i den kommende tid.

»Det, vi er interesserede i at få vide, er, hvor mange der bliver indlagt med covid-lungebetændelse på grund af omikron. Det er det helt centrale spørgsmål. Men de tal findes ikke i de daglige opdateringer, som alle medierne rapporterer om og flittigt kommenterer på,« siger Jens Lundgren, der er professor i infektionssygdomme ved Rigshospitalet, til B.T.

Han forklarer, at patienter indlagt med covid-lungebetændelse udgør omkring dobbelt så stor en personalemæssig belastning som coronasmittede patienter, der er indlagt af andre årsager.

Og netop derfor kommer antallet af behandlingskrævende omikronsmittede til at afgøre, hvor belastet det danske sundhedsvæsen bliver i løbet af januar måned.

»Deltavarianten er på vej ud, fordi den er ved at blive udkonkurreret af omikron. Der er stadig folk, der er indlagt på grund af deltainfektion, men der bliver færre og færre af dem, og det vil sige, at vi skal kigge frem imod, hvordan hospitalernes belægninger ser ud med covid-19-lungebetændelse i januar måned. Den sygdomsbyrde kommer til at afhænge af, hvor mange der bliver indlagt med lungebetændelse blandt de omikronsmittede,« siger Jens Lundgren.

Ifølge tirsdagens nationale coronaopgørelse fra SSI er 666 indlagt med covid-19, hvoraf 71 ligger på intensiv og 50 i respirator.

Region Hovedstaden, der har flest smittede, tæller for 315 af indlæggelserne, hvoraf 29 ligger på intensiv og 22 i respirator.

I en orientering fra 22. december til politikerne i regionen lød det dog, at knap hver tredje indlagte var indlagt af andre årsager end coronavirus. For eksempel var der 38 patienter indlagt i psykiatrien, som var testet positiv for coronavirus, skriver Berlingske.

»Der er for meget »støj« i tallene fra SSI, når de også omfatter indlagte på for eksempel psykiatriske afdelinger, fødeafdelinger og ortopædkirurgiske afdelinger, hvor folk kan være kommet ind med et alvorligt benbrud, og man så også finder corona hos dem som et tilfældigt fund,« siger koncerndirektør i Region Hovedstaden Dorthe Crüger til avisen.

Omend professor Jens Lundgren godt kan forstå, at SSIs indlæggelsestal kan medføre forvirring, så mener han, at kritikken af tallene er malplaceret.

»Det hjælper ikke noget at skyde på Seruminstituttet i det her. Der skal bare sættes en del disclaimere på her indlæggelsestal. Det har været kendt siden foråret sidste år, at man skal adskille dem, der er indlagt, fordi de har behov for det på grund af covid, fra dem, der er indlagt på grund af noget andet, men så tilfældigvis også er smittet.«

»Det handler sådan set bare om at være lidt mere analytisk, når de her daglige smittetal og indlæggelsestal kommer ud. Det håber jeg, at medierne kan hjælpe til med. Det er svært for befolkningen selv at gennemskue,« siger Jens Lundgren.

Men hvorfor mener du ikke, at de centrale sundhedsmyndigheder bør finjustere de her indlæggelsestal, som de melder ud?

»Det er ikke mig, der skal afgøre det. Jeg prøver bare at skære igennem. Man skal passe på med, man ikke begynder at kaste med mudder efter hinanden og kalde seruminstituttets tal for misvisende. For det er de altså ikke. De er sådan set ret klart varedeklareret for, hvad de er. De viser, hvor mange indlagte der er smittet med denne her virus. De siger ikke mere end det. Og det kan enhver læse sig frem til. Så vi skal væk fra denne der retorik med at pege fingre ad hinanden. Og så skal vi nå frem til, hvad det egentlig er, vi er interesseret i at få vide. Punktum, slut,« siger Jens Lundgren.