»Jeg var i chok og kunne ikke bevæge mig.«

Sådan fortæller 18-årige Sara Aase Hvalryg fra Karmøy i Norge, da hun mandag nat vågnede på grund af høj lyd.

Her fik hun en meget ubehagelig overraskelse. Uden for hendes soveværelse stod en høj og tynd person, der havde åbnet døren ind til soveværelset, og stod og kiggede ind på den 18-årige pige.

Sara Aase Hvalryg fortæller til Dagbladet, at manden indså, at han var blevet opdaget og hun kunne høre døren glide forsigtigt i. Derefter kunne hun høre ham kravle op ad trappen. Du kan se den skræmmende video øverst i artiklen.

18-årige Sara Aase Hvalryg føler sig ikke tryg i sit eget hjem mere. Foto: Privat Vis mere 18-årige Sara Aase Hvalryg føler sig ikke tryg i sit eget hjem mere. Foto: Privat

Sara Aase Hvalryg lå efter hændelsen vågen til næste morgen, hvorefter hun straks gik op til sine forældre, da hun kunne høre, at de var stået op.

Først troede hun, at det havde været et mareridt. Men da hun kiggede videoen fra overvågningskameraet, som sidder foran hendes værelse, igennem sammen med faren viste det sig at være uhyggelig virkelighed.

Familien har sat overvågningskameraet op, fordi faren har et urfirma i huset. Og på det overvågningskamera ventede der en skræmmende optagelse fra mandag nat.

På optagelsen kan man se manden kigge ind til den 18-årige pige gennem døråbningen. Man kan også se, at han tager sin mobil frem for højest sandsynligt at filme den unge pige. Optagelserne viser også, at manden var i familiens hjem i hele to timer.

Fra cirka klokken to til fire kan man se manden være inde i huset, hvor han også bevæger sig ud på pigens badeværelse.

Politiet har ikke fundet nogle tegn på indbrud efter mandens uventede indtrængen i huset. Familien har overvågning alle steder i huset udover foran deres hoveddør, hvor der er en kodelås på.

Norsk politi har fortalt familien, at hvis en person virkelige gerne ville ind, så kunne vedkommende være kommet gennem denne hoveddør.

Til trods fra stor støtte fra familie og venner, føler Sara Aase Hvalryg sig ikke tryk i sit eget hjem mere.

Familien har anmeldt hændelsen og politiet har fortalt til Sara Aase Hvalryg, at de har fået et konkret tip om et navn på person, der kan væren gerningsmand. Det fortæller Sara Aase Hvalryg selv til B.T.