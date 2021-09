»Tabere«.

Det er, hvad fodboldspilleren Allan Nielsens datter, Nanna Louise Nilsen, samt hendes veninde, er blevet kaldt af deres lærer.

I hvert fald ifølge dem selv. Men en rektor på Ordrup Gymnasium, Søren Helstrup, ryster på hovedet og siger, at det aldrig er sket.

Lærerens udbrud kom, ifølge Allan Nielsen, som svar på, at pigerne ikke ønsker at blive coronavaccineret.

»Jeg bliver chokeret og bekymret, idet det kommer fra en lærer.« Allan Nielsen

Første gang skete det i en privat samtale med læreren, mens det anden gang fandt sted med resten af klassen som vidner, hævder Nielsen.

»Min datter kom for en måneds tid siden og fortalte, at hun og en veninde havde haft en dialog om coronavaccine og test forud for studieturen med læreren, som fortalte, hvor dumme de i princippet er, at de burde vide bedre og endelig kalder dem tabere,« fortæller Allan Nielsen til B.T.

Læreren skulle også have sagt, at de ødelagde turen for de andre, og at der blev planlagt til fordel for de vaccinerede.

»Da hun nævner det første gang, tænker jeg 'okay, hvilken kontekst er det sagt i og så videre,' så jeg går ikke videre med det, og min datter er rimelig afklaret og kan godt tale for sig selv, så den er ikke længere.«

Allan er gift med Tina Lund, som er professionel springrytter. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Allan er gift med Tina Lund, som er professionel springrytter. Foto: Bax Lindhardt

Men da læreren i sidste uge nok engang skulle have kaldt pigerne for tabere – og denne gang foran resten af klassen – blev det for meget for Allan Nielsen, som nu har fortalt om oplevelsen på Facebook.

»Jeg bliver chokeret og bekymret, idet det kommer fra en lærer. En offentlig ansat og en offentlig institution som har med børn at gøre. En lærers egen personlige holdning til, hvad der foregår i verden lige nu, er på ingen måde noget, der skal påduttes børn.«

Som konsekvens af lærerens bemærkning har Allan Nielsen kontaktet rektor fra Ordrup Gymnasium, Søren Helstrup.

Her har han forklaret sine bekymringer om den diskrimination datteren har følt samt om sine bekymringer for den kommende studietur, hvor den samme lærer skal med.

»Det er ikke sket, og jeg har ikke lovet nogen en undskyldning.« Søren Helstrup, rektor Ordrup Gymnasium

»Rektoren (Søren Helstrup, red.) sagde selvfølgelig også, at det ikke er noget, der nogensinde skal finde sted, uanset hvad det drejer sig om. Jeg fortalte også, at jeg forventede min datter ville få en undskyldning af den pågældende lærer, og når det er gjort, så taler jeg med min datter og tager den derfra,« siger han,

Men det ikke foregået, siger rektor på Ordrup Gymnasium.

Søren Helstrup afviser blankt, at han eller læreren kommer til at give Allan Nielens datter en undskyldning.

»Der er ikke nogen lærere her, der kalder elever for tabere. Det er ikke sket, og jeg har ikke lovet nogen en undskyldning. Det eneste, vi har sagt til eleverne, er, at det er dumt ikke at blive vaccineret. Det står jeg gerne på mål for, for vi læner os bare op ad det, Sundhedsmyndighederne siger,« siger Søren Helstrup til B.T.

Rektors kommentar får dog foreløbig Allan Nielsen til at gå videre med sagen.

»Det her var præcis det, jeg frygtede. Nu har vi en rektor, der siger, at min datter lyver. På trods af at pigerne selv siger det, og at andre elever har hørt det. Sagen slutter ikke her. Jeg har fået over 50 henvendelser fra andre bekymrede mødre fra hele landet, der deler mine bekymringer, og vi må nu overveje, hvordan vi går videre med det her,« siger han.

Ifølge Allan Nielsen må lærerne slet ikke spørge til elevernes vaccinestatus, da det overtræder GDPR og databeskyttelsesloven.