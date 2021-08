Naturbrandene fortsætter med at hærge i Grækenland.

Nu har myndighederne måttet evakuere flere hundrede mennesker fra en ø tæt på hovedstaden Athen.

Det skriver Reuters.

631 personer er sent torsdag aften blevet evakueret fra øen Evia. Både kystvagten og turistskibe deltog i evakueringen.

Øen er blevet raseret af naturbrande, som også skaber problemer flere andre steder i Grækenland, de sidste fire dage.

Over Athen er luften tyk af røg fra naturbrandene, som igen er taget til efter at de ellers stilnede lidt af tidligere på ugen.

Flere forstæder til storbyen er også evakueret.

For at gøre ondt værre er Grækenland ramt af en hedebølge med temperaturer på over 40 grader – hvilket gør slukningsarbejdet meget vanskeligt.

Ni personer er indtil videre blevet indlagt i Athen på grund af skader, de har pådraget sig som følge af brandene.

Også nabolandet Tyrkiet er raseret af naturbrande i øjeblikket.