En 11-årig dreng er død efter en ulykke på en hoppeborg i den australske stat Tasmanien. I alt er seks børn nu døde.

Det skriver Reuters.

Ulykken skete torsdag formiddag lokaltid på Hillcrest Primary School i delstaten Tasmanien, da en oppustelig hoppeborg blev løftet op i luften af kraftige vindstød, mens flere børn legede på den.

Hoppeborgen blev løftet 10 meter op i luften, og børnene, der befandt sig på hoppeborgen, faldt ned på jorden.

Den 11-årige drengs død bringer det samlede dødstal op på seks som følge af ulykken.

Foruden den 11-årige dreng er en pige på 11 år død, ligesom også tre drenge og en pige på 12 år er død.

Derudover er to børn fortsat i kritisk tilstand, mens et barn er ved at komme sig.

Australiens premierminister, Scott Morrison, har tidligere været ude og kalde ulykken »rystende« og »hjerteskærende«.

»Der er tale om små børn, der er ude med deres familier på en glædens dag, og så udvikler det sig til sådan en forfærdelig tragedie – og så på denne tid af året. Det knuser mit hjerte,« lød det på et pressemøde.,