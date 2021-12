»Selvfølgelig ærgrer det os, at vi ikke kan gennemføre det, vi havde lovet, som planlagt.«

Ordene kommer fra Peter Hvilshøj, der er administrerende direktør i Nordjyske Jernbaner.

Sammen med Region Nordjylland havde de indgået en aftale om at øge togdriften til og fra Aalborg Lufthavn. Men de planer er nu sat i bero.

Det skyldes, at en række medarbejdere pludselig har valgt at skifte til et konkurrerende transportfirma, lyder det fra Hvilshøj.

»Vi havde egentlig uddannet lokomotivførerne, men vi har mistet seks mand, der er kommet med opsigelser. De er alle skiftet til Arriva, som åbenbart har kunnet tilbyde noget, vi ikke kunne. Nogle ville måske også bare prøve noget andet.«

»Og så har vi valgt, eftersom der lige nu er få kunder, at droppe planen i stedet for at ødelægge en drift, som vi lige nu synes fungerer.«

Som det er nu, kører DSB med tog til og fra Aalborg Lufthavn. Planen er, at der fremover skal køre tog hver halve time.

Den opgave kunne DSB ikke fuldføre, hvorfor Nordjyske Jernbaner tog den på deres skuldre.

Peter Hvilshøj understreger, at planen ikke er droppet – men i stedet udskudt.

»Først kræver det, at vi får ansat og uddannet lokomotivførere tilstrækkeligt.«

»Det tager omkring et år at uddanne dem, og det betyder, at vi ville have en række lokomotivførere, der skulle overarbejde og løbe lidt stærkere i en periode. Det, synes vi, ville være en stor omkostning.«

Det er Region Nordjyllands ønske, at der skal køre tog til lufthavnen hver halve time. Hvis det fortsat er et ønske i 2023, forventer Peter Hvilshøjs og hans medarbejdere at være klar dér.

Over for TV 2 Nord mener Harry Lahrmann, lektor ved Institut for Byggeri og Anlæg på Aalborg Universitet, at udskydningen ikke skaber problemer. Antallet af passagerer er lige nu lavt, siger han.

»At sende flere tog ud i lufthavnen vil bare gøre underskuddet endnu større, hvis der ikke kommer flere passagerer alligevel.«

Nordjyske Jernbaner har i øjeblikket 120 ansatte, herunder 70 lokomotivførere.