»Det går så stærkt, at jeg nærmest slet ikke når at registrere, hvad der sker.«

Sådan fortæller Paula Marie Andersen, der 4. december var ude for en oplevelse, der har sat sig dybt i hende.

Hun havde sammen med sin mand omkring klokken 21 parkeret sin bil på Tingvej i København. I den forbindelse var hun i gang med at tage sin søn på to måneder ud af autostolen, da en bil pludselig kommer susende og brager ind i dem.

»Jeg har lige spændt selen op på autostolen, og så kører personen bare ind i os og rammer sidespejlet og bildøren, som brager ind i ryggen på mig,« fortæller hun.

Foto: Privat Vis mere Foto: Privat

»Der går bare et sus igennem min krop. Jeg står og er fuldstændig i chok. Jeg er så glad for, jeg ikke nåede at få min søn op i mine arme. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor galt det kunne have gået,« fortæller hun.

Føreren af bilen vælger efterfølgende at træde sømmet i bund og køre overfor rødt i retning mod Peder Lykkes Vej.

Paula Marie Andersen nåede ikke at registrere nummerpladen på bilen, fordi det hele gik så stærkt. Men hun nåede at se, at det var en sølvgrå Kia Ceed. Derfor efterlyser hun nu vidner, der måtte have set eller hørt noget.

»Jeg synes, det er dårlig stil, at personen bare kører sin vej. Specielt fordi personen udmærket var klar over det, der skete.«

Selvom Paula og hendes baby har det godt, så har oplevelsen stadig skræmt hende.

»Jeg kan ikke lade være med at kigge mig dobbelt omkring nu. Jeg kan ikke få mig selv til at gå ud af døren og ud på vejen længere. Mine børn får hvert fald heller ikke lov til det mere,« slår hun fast.

Og det er ikke første gang, at der bliver kørt vildt på Tingvej, fortæller hun.

»Det er ikke mere end en måned siden, at jeg så en lignende bil køre op i en anden bil. Det er desværre en vej, hvor folk har en tendens til at køre ret vildt,« siger hun.

B.T. har været i kontakt med Københavns Politi, som bekræfter anmeldelsen.

De understreger, at sagen nu behandles og der derfor ikke er nyt for nuværende.