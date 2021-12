Mandag foretog politiet et opkald. Ingen svarede. Kort efter blev en 28-årig mand med algerisk baggrund anholdt.

Sigtet for et røveri begået i indre København tilbage i august. Genstanden for røveriet var den telefon, politiet netop havde ringet til.

Med en større bunke beviser bestående af både overvågningsvideo og data fra et taletidskort argumenterede anklagemyndigheden under et grundlovsforhør tirsdag for, at den 28-årige mand skulle varetægtsfængsles.

Og det blev han.

I Dommervagten blev det nemlig vurderet, at den sigtede på fri fod ville forsøge at slippe væk. Væk fra politiet, der i øjeblikket efterforsker ham for røveriet begået i hovedstadens centrum 29. august i år.

Her skulle den 28-årige ifølge politiet kort efter midnat have frarøvet en anden mand hans iPhone ved at lave en manøvre mod hans ben.

Under grundlovsforhøret berettede anklagemyndigheden således, at den mistænkte ifølge ofret bevidst »snublede« over hans fødder for så at stjæle hans telefon og begive sig videre.

En seance, der af anklageren også blev dokumenteret med videoovervågning fra Vestergade, hvor det formodede røveri fandt sted.

Herefter skulle ofret for røveriet være løbet efter den 28-årige, der truede ham med en knytnæve og dernæst forsvandt. Med telefonen.

Den sigtede nægter dog, at han har gjort sig skyldig i røveriet. Faktisk afviste han under grundlovsforhøret, at det overhovedet er ham, der kan ses på videomaterialet.

I Dommervagten forklarede han desuden, at han ikke kunne huske at have befundet sig i området på omtalte tidspunkt. Tilføjede, at han oftest gik i byen på Nørrebro. Og altså ikke i Indre By.

Ikke desto mindre mener politiet nu at have fundet den omtalte telefon på den sigtedes værelse på Sjælsmark.

Det afviste den 28-årige at kende noget til. Forklarede, at han for omtrent halvanden måned siden havde købt den af en somalier, som han tilfældigt havde mødt på gaden.

Modsat kunne anklageren fremvise data, der viser, at telefonen fra 30. august – altså dagen efter det påståede røveri – og frem til slut november var tilsluttet et taletidskort.

Et taletidskort med tilknytning til Sjælsmark Udrejsecenter.

På sigtedes værelse fandt politiet desuden et par kondisko, der ligner dem, som gerningsmanden fra videoovervågningen bar på natten for røveriet, forklarede anklagemyndigheden under grundlovsforhøret.

Og i sidste ende besluttede man i Dommervagten altså, at der var tilstrækkelig mistanke til en varetægtsfængsling.

Foreløbigt i 27 dage.