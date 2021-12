Igen og igen dannede hovedstadens gader i sensommeren rammerne for tricktyverier og voldelige røverier. Igen og igen oplevede ofre at blive frastjålet – i nogle tilfælde med vold – deres smykker og ure.

Løbende er flere udenlandske statsborgere blevet varetægtsfængslet. Og nu er endnu én røget bag tremmer.

Således er en 35-årig mand mandag blevet fremstillet i Dommervagten, hvor man valgte at varetægtsfængsle ham.

Manden er sigtet for at have begået et tricktyveri i Lavendelstræde 22. august. Her slap den formodede gerningsmand af sted med et dyrt armbåndsur. Og indtil lørdag, hvor Sydjyllands Politi anholdt ham, var han på fri fod.

Den 35-årige mand vil foreløbig være varetægtsfængslet indtil 6. januar. Og han er langtfra den første, der ved Københavns Byret det seneste halve år er blevet sendt bag tremmer.

En bølge af voldelige overfald og tricktyverier ramte nemlig København i august. Skyllede som en tsunami ind over hovedstaden de efterfølgende uger.

Ure og smykker for over en million kroner blev taget fra deres retmæssige ejermænd, konstaterede vicepolitiinspektør Lars Feldt-Rasmussen, da B.T. talte med ham i starten af september.

Her lød opfordringen, at man skulle være opmærksom på sine værdigenstande, når man befandt sig i de københavnske gader.

»Det gælder især, hvis fremmede personer på gaden pludselig begynder at danse tæt på dig, giver dig en highfive eller på anden måde forsøger at få din opmærksomhed, for det er nogle af de trick, vi har set anvendt,« lød det fra Lars Feldt-Rasmussen, der godt en måned senere kunne berette, at politiets indsats efter alt at dømme havde virket.

Stormen af tricktyverier og voldelige overfald var stilnet af, lød det fra vicepolitiinspektøren, der dog også tilføjede et »men«:

»Om det vender tilbage, kan jeg ikke sige noget om, men vi kan se, at det kommer lidt i bølger. Så om det vender tilbage i år eller helt udebliver til næste sommer, er svært at spå.«

På daværende tidspunkt fortalte Lars Feldt-Rasmussen, at seks-otte personer indtil videre var blevet varetægtsfængslet.

Denne mandag er listen altså blevet udvidet med én.