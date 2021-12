Var Nordjyllands Politi ikke skredet til anholdelse af en mand fra Hobro 16. december sidste år, så kunne det meget vel være endt med et skoleskyderi.

Sådan lyder det fra specialanklager Kim Christensen.

Meldingen kommer, efter at Nordjyllands Politi tidligere tirsdag kunne oplyse, at de har tiltalt en 27-årig mand for blandt andet at have forberedt og planlagt skyderier på en eller flere skoler i Nordjylland.

Manden nægter sig skyldig.

»Vi kan ikke sige så meget om tidshorisonten, men det er vores opfattelse, at vi har forhindret en forbrydelse ved at anholde ham,« lyder det fra Kim Christensen til B.T.

Den 27-årige mand blev anholdt 16. december sidste år og blev dagen efter fremstillet i grundlovsforhør. Her blev han varetægtsfængslet, og siden 19. april i år har han siddet varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling.

Af anklageskriftet, som B.T. har fået aktindsigt i, fremgår det, at manden ifølge politiet havde til hensigt at dræbe flere personer ved et eller flere skyderier på skoler og institutioner i Nord- og Østjylland.

Politiet mener at kunne bevise, at den 27-årige foretog en række handlinger i forberedelsen heraf.

I perioden 2015-2019 forberedte han sig ifølge politiet ved at skrive et manifest med konkrete beskrivelser af, hvad han ville foretage sig: Nemlig at udføre masseskyderi, og hvordan han ville planlægge det.

Han skulle desuden have lavet adskillige videooptagelser med beskrivelse af sit ønske om at udføre et masseskyderi, ligesom han ifølge politiet også skulle have foretaget talrige søgninger og indhentet oplysninger om forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner samt en børnehave i Nord- og Østjylland.

Oplysninger dækker blandt andet over ringetider, antal elever og undervisningsskemaer, lyder det i anklageskriftet.

Det fremgår ikke, hvor mange skoler han har søgt på, men nogle af skolerne og institutionerne befinder sig i Aarhus-området, hvor tiltalte angiveligt foretog rekognoscering.

Han havde tilsyneladende også anskaffet sig to pistoler, lagt ordre på en riffel, opnået skydefærdigheder samt have anskaffet sig en bil, der ifølge politiet skulle bruges til formålet.

Ifølge anklageskriftet anskaffede han sig en pistol af mærket Colt kaliber 22 og en 9 mm-pistol af mærket Glock. Det gjorde han i henholdsvis 2015 og 2017, hvorefter han opbevarede disse i sin lejlighed i Hobro.

Den blev imidlertid ransaget i juni 2020, og godt et halvt år efter, 16. december 2020, blev manden anholdt.

Retssagen mod den 27-årige indledes 17. januar næste år.