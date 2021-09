Den mand, som er sigtet for drabet på den 17-årige norske pige Birgitte Tengs, fastholder sin uskyld.

Det oplyser hans advokat, Stian Kristensen, til VG.

»Min klient har læst og underskrevet afhøringerne nu. Politiet har ikke bedt om nye afhøringer, men min klient siger, at han er klar til at besvare eventuelle spørgsmål, politiet måtte have i fremtiden. Han slår det fast, at politiet har taget den forkerte mand,« siger advokat Stian Kristensen til mediet.

Manden, der er i 50erne, blev anholdt i begyndelsen af september og sigtet for det 26 år gamle drab på teenageren Birgitte Tengs.

Hun forlod sit hjem på øen Karmøy 5. september 1995 og blev dagen efter fundet voldtaget og dræbt i et buskads ganske få hundrede meter fra sit hjem.

I årene efter blev hendes fætter dømt for drabet i byretten, men da han ankede dommen ti landsretten, blev han frikendt igen.

Siden har sagen ligget uopklaret hen indtil for nylig, hvor man anholdte den nu sigtede mand.

Ifølge norsk politi er det dna, som kæder ham sammen med drabet på Birgitte Tengs.

Han er desuden mistænkt for at have dræbt den 20-årige norske kvinde Tina Jørgensen i 2000.

De anklager afviser han ligeledes.