Drabet på en bare 17-årig pige har i næsten tre årtier skabt dyb splittelse i lokalsamfundet, men noget tyder på, at de står over for forsoning.

En udvikling i den 26 år gamle og uopklarede drabssag kan nemlig give samfundet svar på det spørgsmål, som har martret borgerne i området siden: Hvem dræbte Birgitte?

Vi skruer tiden tilbage.

Da Birgitte Tengs forlod sit hjem 5. maj 1995, havde hverken hun eller hendes forældre formentlig forestillet sig, at det var sidste gang, de så hinanden. Men sådan blev det. Om morgenen 6. maj blev den 17-årige pige fundet voldtaget og dræbt nær en grusvej på den norske ø Karmøy, ganske få hundrede meter fra sit eget hjem.

To år senere blev hendes fætter anholdt og sigtet for drabet. Han blev fundet skyldig i byretten, men efter at have anket dommen blev han frifundet i landsretten.

Siden har sagen været stemplet som uopklaret, og politiets efterforskning har været voldsomt kritiseret, fordi man tilsyneladende stirrede sig blind på fætterens rolle i drabssagen og dermed overså andre mulige gerningsmænd og ikke mindst afgørende spor.

Spor, som allerede i årene efter drabet kunne have rettet politiets fokus mod den mand, som for ganske få uger siden blev anholdt og sigtet for drabet på den 17-årige pige.

»Hvis det viser sig, at den person, der nu er sigtet, er synderen, og det er rigtigt, at politiet havde mulighed for at undersøge personen mere grundigt tilbage i 90erne, så synes jeg helt sikkert, at det går ind i rækken af de største juridiske skandaler, vi har haft,« lyder det fra lektor i jura ved UiS Ola Johan Settem til det norske nyhedsbureau NTB.

Sigurd Klomsæt, advokat for Birgitte Tengs fætter, ved det sted, hvor den 17-årige pige blev fundet dræbt. Foto: Alf Ove Hansen, NTB / Scanpix

Personen, som Ola Johan Settem omtaler, er en mand i 50erne, som norsk politi anholdt og sigtede for drabet på Birgitte Tengs i begyndelsen af september. Han nægter sig skyldig.

Og han er langtfra en ukendt mand for norsk politi.

Allerede som 16-årige var han ifølge NRK involveret i flere politisager, der omfattede overfald på kvinder, mens han var seksuelt ophidset. Fem år inden Birgitte Tengs blev dræbt, opsøgte han en kvindelig psykolog på hendes bopæl, som han forsøgte at kvæle med en snor.

Da snoren knækkede, opgav han imidlertid sit forsøg, og psykologen slap efter omstændighederne uskadt fra mødet med den nu drabssigtede mand.

Men da psykologen fem år senere hørte om drabet på Birgitte Tengs, rettede hun selv henvendelse til politiet og tippede dem om hendes overfaldsmand.

Blandt andet derfor endte han ifølge forfatteren til bogen 'Hvem dræbte Birgitte', Bjørn Olav Jahr, blandt norsk politis 13 såkaldte 1'ere i årene efter, Birgitte Tengs blev dræbt – altså personer, som politiet fandt interessante i relation til drabet.

Samtidig er han mistænkt for drabet på den 20-årige norske kvinde Tina Jørgensen, som blev fundet dræbt i 2000.

Manden er med andre ord ikke noget ubeskrevet blad, og han er adskillige gange blevet omtalt i relationen til drabet på Birgitte Tengs i både bøger og dokumentarer om sagen. Senest i 2018, da et dokumentarhold fra TV 2 Norge opsøgte ham.

»Jeg er så træt af at blive chikaneret på den måde der. Jeg har intet at gøre med begge tilfælde, så enkelt er det,« lød det fra manden til TV 2 Norges journalister.

Og det er ikke den eneste gang, at er blevet konfronteret med drabet på Birgitte Tengs. Under en politiafhøring skulle han ifølge NRK have udtalt følgende.

»Jeg har intet at gøre med drabet på Tina eller Birgitte. Det er min fortid, der får mig trukket ind i sagerne. Jeg ved, at mange taler lort om mig, men jeg forsøger at hæve mig over det.«

Alligevel er det først nu, at manden for alvor er kommet i politiets søgelys.

Den drabssigtede mand. Foto: Privat

Flere norske medier skriver, at det er dna-materiale, som kæder ham sammen med mordet på Birgitte Tengs, og noget peger således i retning af, at lokalsamfundet på Karmøy inden længe få svaret på, hvem der stod bag det bestialske drab.

Et lokalsamfund, der ifølge norske medier har været delt i to, siden fætteren blev frikendt for drabet.

Dem, som stadig mener, han er skyldig, og dem, der mener, han er uskyldig.

»Drabene på Birgitte Tengs i 1995 og Tina Jørgensen i 2000 har i over 20 år været et mysterie. Flere personer har vært i søgelyset som potentielle drabsmænd, uden at familien eller Norges befolkning har fået svar på, hvem der dræbte de unge kvinder. Måske får vi nu svaret på, hvad der egentlig skete,« siger Audun Hageskal, der har dækket sagen som kriminalreporter hos norske Dagbladet.

Den norske pige Birgitte Teng blev blot 17 år. Foto: Privatfoto

Han bakkes op af sin kollega Ralf Lofstad, der betragter sagen og hændelsesforløbet som et »stort åbent sår«.

Den sigtede mand blev under et grundlovsforhør varetægtsfængslet i fire uger. Han er udelukkende sigtet for drabet på Birgitte Tengs, mens han 'blot' er mistænkt i sagen om drabet på Tina Jørgensen.