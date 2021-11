Gran Canarias klitter har længe været et sted, hvor særligt mænd mødes med andre mænd for at dele et seksuelt øjeblik.

Og nu er det gået så vidt, at fem forskere fra University of Las Palmas på Gran Canaria og Flinders University i Adelaide, Australien, har måtte offentliggøre en nedslående rapport efter undersøgelser i klitområderne, skriver Canariaavisen.

Studiet har fået navnet 'Sand, sol, hav og sex', og er publiceret i miljøtidsskriftet Journal of Environmental Management.

I 1987 erklærede de kanariske myndigheder, at Dunas de Mas Palomas, et klitområde, der ligger tæt på stranden, er et beskyttet og fredet naturområde. Derfor må man ikke færdes flere steder i området, men det respekteres ikke altid.

Forskerne fandt hele 298 sexmødesteder fordelt på 5.800 kvadratmeter, og de fleste mødesteder var i områder med tæt bevoksning. De hyppige sexmøder har stor betydning for klitterne, dyrene og hele otte plantearter. Tre af arterne findes kun på De Kanariske Øer.

»Når planter lider, lider dyr og krybdyr også. Sjældne firben og sjældne plantearter er særligt ramt. Vi beder ikke om en ende på offentlig sex, men vi vil gerne have, at folk er klar over, hvilken skade det kan gøre,« lyder det fra professor i kystgeomorfologi ved Flinders University, Patrick Hesp.

Før pandemien brød ud, havde De Kanariske Øer op mod 14 millioner turister om året. Ifølge Patrick Hesp var 15 procent af dem mænd, der kom til stranden for at have tilfældig sex med tilfældige partnere.

Cigaretskod og kondomer er også et stort problem – det samme er buske og kviste, der flyttes for at lave 'reder' at have sex i.