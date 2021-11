Lynbussen er kørt i garagen for altid.

Busselskabet med de lave priser er sat under konkursbegæring, kun 16 måneder efter at den første afgang trillede ud på de danske veje.

Det skriver Finans.dk på baggrund af en meddelelse fra Statstidende.

Kurator Christian Jul Madsen fortæller til mediet, at der simpelthen ikke var flere penge i kassen. Derfor tog Erhversstyrelsen skridtet med at anmode om en tvangsopløsning af Lynbussen.

»Årsagen var manglende indlevering af årsregnskab for 2020. I forbindelse med likvidationen blevet det konstateret, at selskabet var insolvent, hvorfor der den 3. november i år blev indgivet konkursbegæring,« siger han.

Da Lynbussen kørte for første gang juli 2020 var tonerne anderledes positive fra grundlægger Steen Petersen.

Han ville lave billige busture på tværs af landet til få penge – en returbillet mellem København og Aarhus skulle eksempelvis koste 200 kroner.

»Vi vil forbinde Danmark og tilbyde alle danskere en billig bustransport,« sagde han dengang til TV 2 Østjylland og lovede, at der ikke ville blive pillet ved de lave priser i hvert i første tår år af selskabets levetid.

Allerede i august i år var der dog tydeligvis problemer. På Lynbussens Facebook-side skrev Steen Petersen i et opslag – det i øvrigt sidste:

»Ja, kære venner jeg er nødt til at være kreativ, jeg har ikke en stor pengetank, så jeg kan kun tjene penge når jeg har rejsende med,« lød det, hvorefter han skitserede en stribe nye, anderledes tiltag for at lokke rejsende til.

Der blev blandt andet efterlyst »frivillige« til busturene, der ville få gratis rejser mod at lave kaffe eller lignende undervejs. Der blev også iværksat en lystfiskerrute.

Nu er det så allerede helt slut.