I går gjorde Joe Biden det. Igen.

Ikke bare én, men to gange.

Under en presseseance i Det Hvide Hus takkede USAs præsident sin gæst, den italienske premierminister Giorgia Meloni, for hendes og Italiens støtte til Ukraine i krigen mod Rusland.

Herefter skiftede Joe Biden emne og begyndte at tale om nødhjælp til Gaza.

Det var i hvert fald hensigten.

I stedet endte 81-årige Biden med at kludre så meget i det, at embedsmænd efterfølgende måtte udrede miseren.

Det skriver flere internationale medier, herunder Sky News.

»De kommende dage vil vi i fællesskab med vores venner i Jordan og andre, nedkaste mad og forsyninger i Ukraine og forsøge at åbne nye veje for nødhjælp til Ukraine. Herunder muligheden for en maritim korridor,« sagde Joe Biden under fredagens presseseance.

Joe Biden og Giorgia Meloni fotograferet under presseseancen, som fandt sted i Det Ovale Kontor. Foto: Saul Loeb/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Joe Biden og Giorgia Meloni fotograferet under presseseancen, som fandt sted i Det Ovale Kontor. Foto: Saul Loeb/AFP/Ritzau Scanpix

Embedsmænd fra Det Hvide Hus skyndte sig herefter at understrege, at præsidenten selvfølgelig mente Gaza – ikke Ukraine.

Både Frankrig og Storbritannien har tidligere sendt nødhjælp til Gazastriben på samme måde. Det skete i samarbejde med netop Jordans luftvåben, der – så vidt vides i hvert fald – ikke er med til at kaste nødhjælp over Ukraine.

Det er bestemt ikke første gang Joe Biden er kommet til at kludre i det.

For en måneds tid siden stillede 81-årige Joe Biden sig eksempelvis op under et kampagnemøde i Las Vegas i Nevada og sagde, at han for kun fire år siden – i 2020 – havde en samtale med Frankrigs tidligere præsident François Mitterrand.

Men Mitterrand døde i 1996.

»Mitterrand fra Tyskland … Jeg mener Frankrig … kiggede på mig sagde … 'Ved du hvad … hvorfor … hvor længe er du tilbage?,« sagde Biden blandt andet.

Også Bidens sandsynlige modkandidat ved præsidentvalget til November, Donald Trump, har blandet navne sammen. Under en tale for nylig sagde han, at Barack Obama er USAs præsident – og Trump forbyttede også Nikki Haley, der stiller op imod ham som Republikanernes præsidentkandidat, og Nancy Pelosi, som er tidligere demokratisk formand for Repræsentanternes Hus.

Men det var der ifølge Donald Trump selv en god grund til.

Under fredagens presseseance med den italienske premierminister Giorgia Meloni understregede Joe Biden, at den nødhjælp, der kommer ind i Gaza i øjeblikket, langtfra er nok.

USA vil »fortsat presse Israel for at gøre det muligt at få flere lastbiler ind og få åbnet flere ruter«, så hjælpen kan komme ind i Gazastriben, sagde Det Hvide Hus' talsmand John Kirby på et pressemøde fredag aften dansk tid.