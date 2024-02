USAs præsident har flere gange gjort sig uheldigt bemærket for at tale sort på scenen, og nu sker det igen.

81-årige Joe Biden stillede sig søndag op under et kampagnemøde i Las Vegas i Nevada og sagde, at han for kun fire år siden – i 2020 – havde en samtale med François Mitterrand, Frankrigs tidligere præsident, som døde i 1996.

»Mitterrand fra Tyskland … Jeg mener Frankrig … kiggede på mig sagde … 'Ved du hvad … hvorfor … hvor længe er du tilbage?,« sagde Biden blandt andet.

Det lader til, at han forvekslede Mitterrand med Frankrigs nuværende præsident, Emmanuel Macron. Således har Det Hvide Hus på sin hjemmeside efterfølgende delt talen, hvori Mitterrands navn nu er streget over og erstattet med Macrons.

Biden har skullet høre for sin alder og evne til at klare opgaven som præsident, siden han blev valgt i 2020. Både politiske modstandere – ikke mindst tidligere præsident Donald Trump – og vælgere har flere gange refereret til hans adskillige vrøvleepisoder, når de argumenterer for, at han er for gammel eller ude af stand til at varetage embedet.

Blandt uheldige episoder kan nævnes en tale i 2022, hvor Biden fra scenen adresserede en politiker, som var død i en trafikulykke måneden forinden.

Han er også flere gange faldet for rullende kameraer.

Blandt amerikanske politikere, hvor flere af de mest magtfulde er godt oppe i årene, er han dog ikke alene om de sproglige svipsere. Hans ærkerival Donald Trump, der er 77 år, blev i januar kritiseret, da han under en tale kom til at forveksle navnet på sin hovedrival i Det Republikanske Parti, Nikki Haley, med den tidligere demokratiske formand i Repræsentanternes Hus Nancy Pelosi.