Politiet standsede søndag en sejlbåd midt ude på Atlanterhavet, 550 kilometer fra Portugals kyst.

Da lasten blev undersøgt, viste det sig, at der var tale om en ny verdensrekord.

Ombord på båden var der ikke mindre end 183 sække fulde af kokain. I alt blev der beslaglagt 5,2 ton – og det er den største fangst på en ikke-motoriseret båd nogensinde.

Det skriver Reuters.

Normalt bliver så store mængder kokain transporteret i motorbåde eller skjult på større containerskibe på deres vej fra Sydamerika til Europa.

De tre personer ombord på sejlbåden blev anholdt – og politiet har en klokkeklar besked til deres bagmænd.

»Vi forventer det hele tiden (indsmugling af narkotika, red.), og vi vil gerne sende denne følgende besked til bagmændene: Vi venter på jer,« sagde Luis Neves, som er chef for efterforskningsenheden ved Portugals politi, under en pressekonference mandag.

»Dem, der må falde, vil falde, for et så stort parti stoffer er en formue værd og et kæmpe tab for de kriminelle bagmænd,« fortsætter han.

De tre anholdte – to spaniere og en peruaner – skal nu i retten.

Politiet har mistanke om, at de arbejder for en større narkoring, som lever af at transportere stofferne fra Sydamerika til Europa.