»Jeg ved godt, at det er sådan lidt forvirrende. Men det er bare sådan, det er, ikke også?«

Sådan lyder det i en lydoptagelse mellem Nete Kristensen og en medarbejder fra elselskabet Go Strøm, som B.T. har modtaget.

En septemberdag på hjemmekontoret modtog hun et opkald, der efter sigende var fra 'faktureringsselskabet Grøn Omstilling'. Det drejede sig om en klimaaftale ved hendes elselskab, der skulle fornyes.

Og opkaldet var præcis, hvad stemmen i røret flere gange bekræfter: forvirrende.

»Jeg siger flere gange i samtalen, at jeg ikke vil skifte elselskab. Og jeg bliver forsikret om, at det ikke er derfor, hun ringer til mig,« siger Nete Kristensen.

Elselskabet Go Strøm blev på baggrund af 59 klager politianmeldt af Forbrugerombudsmanden for 'uønsket telefonsalg og vildledning af forbrugerne' tidligere i oktober.

Og en af dem, der efter et endt opkald uønsket blev tilmeldt hos elselskabet, er Nete Kristensen.

I optagelsen kan man høre en tydeligt frustreret Nete Kristensen, der både udtrykker forvirring over, hvem der ringer – og hvad intentionen med opkaldet er. Og selvom hun flere gange spørger direkte, får hun aldrig et enslydende svar.

Det kan du gøre Forbrugerombudsmanden giver følgende råd til, hvordan man skal forholde sig, hvis man vil ud af en uønsket aftale med Go Strøm: Inden for 14 dage: Du har 14 dages fortrydelsesret ved telefonsalg. Det betyder, at du kan fortryde aftalen inden for 14 dage, efter den er indgået. Kontakt Go Strøm skriftligt, eksempelvis på mail, og skriv, at du fortryder aftalen. Efter 14 dage: Hvis du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op af Go Strøm, er du ikke bundet af en evt. aftale med Go Strøm. Det følger af forbrugeraftalelovens § 5.

Hvis Go Strøm har vildledt dig til at indgå aftalen, vil aftalen med Go Strøm kunne tilsidesættes som ugyldig efter reglerne om svig i aftalelovens § 30.

Mener du, at aftalen med Go Strøm er ugyldig, fordi du ikke havde givet samtykke til at blive ringet op, skal du skrive det til Go Strøm. Oplys samtidig, at Go Strøm skal sikre, at du kommer tilbage til dit hidtidige elselskab, og at Go Strøm straks skal tilbageføre eventuelle beløb, du har betalt.

Forbrugerombudsmanden ønsker ikke at kommentere på lydoptagelsen, men bekræfter over for B.T., at vildledende markedsføring er et kendt greb.

»De sidste år har vi set en tendens til, at telefonsælgere forsøger at 'sløre forbrugeren'. Altså, at telefonsælgeren vildleder forbrugeren ved ikke at gøre det klart, hvem der ringer og hvorfor,« siger Karen Søndergaard, der er chefkonsulent hos Forbrugerombudsmanden, og fortsætter:

»Vi kan konstatere, at der kommer flere klager, hvor der i samtalen hentydes til, at der enten ringes fra forbrugerens nuværende elselskab, eller at der samarbejdes med det pågældende elselskab. Det er dog ikke tilfældet. I stedet er det en elsælger fra et andet elselskab, der forsøger at lokke forbrugeren til at oplyse cpr-nummer og give kontooplysninger, som elsælgeren bruger til at skifte forbrugeren over til elselskabet.«

Karen Søndergaard opfordrer derfor forbrugerne til aldrig at udlevere betalingsoplysninger, før man har modtaget noget på skrift.

»Når jeg spørger, hvem hun ringer fra, så svarer hun ikke rigtig. Hun siger, det er et faktureringsselskab, der hedder Grøn Omstilling, og indikerer flere gange, at de samarbejder med Energi Fyn – det elselskab, jeg allerede har,« siger Nete Kristensen.

Alligevel ender samtalen med, at Nete Kristensen modtager en ordrebekræftelse fra Go Strøm. Det på trods af, at det i samtalen aldrig bliver oplyst, at det er dem, hun taler med.

Hun henvender sig med det samme og fortæller, at hun har en lydoptagelse fra samtalen. Go Strøm annullerer elaftalen uden yderligere svar.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Go Strøm. Det har ikke været muligt.