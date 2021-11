Torsdag i sidste uge var en trist arbejdsdag for redningsmandskabet i Sola i Sydnorge.

61-årige Ben Wikøren havde været meldt savnet siden mandag, hvor han var taget ud for at fiske efter hummere. Klokken 19.08 samme dag blev båden fundet. Tom.

Før, han gik på pension i 2020, havde Ben Wikøren sit mangeårige job som redningsleder ved Hovedredningscentralen været med til at redde adskillige fiskeres liv. Torsdag morgen blev han selv fundet død.

»Kollegaerne her tog redningsaktionen professionelt, som Ben ville gøre. Ulykken viser, at det kan ske for enhver. Ben var en erfaren mand til søs – også i sin fritid,« fortæller konstitueret operativ inspektør Andreas Bull i Hovedredningscentralen til Dagbladet og fortsætter:

»Han var også opmærksom på sikkerheden i hans båd og mindede hele tiden om, at alle skulle have redningsvest på, når de skulle ud. Han havde redningsvest på, da vi fandt ham.«

I tolv år havde han og Ben været kollegaer.

Da Ben Wikøren gik på pension i 2020 delte Hovedredningscentralen et billede på Twitter, hvor de blandt andet skrev, at han 'Ikke skulle fare vild på jagt eller en bådtur'.

Ulykkeligvis var det desværre, hvad der skete.

Da hummerfiskeri foregår i efterårsmånederne er vejrforholdene ofte uforudsigelige og skiftende.

Vejret var dog roligt, da Ben Wikøren drog ud på rov mandag morgen.

Vejrforholdene ændrede sig dog hurtigt til det værre, og da han ikke havde givet lyd fra sig samme eftermiddag, meldte familien ham savnet.

Med mere end 30 år som redningsleder, havde Ben Wikøren slået sit navn fast i krogene. Han blev endda et kendt navn i udlandet, da han agerede talsmand i særlige redningsaktioner.