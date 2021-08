En radiovært er død efter komplikationer fra AstraZeneca-vaccinen.

Det har en ligsygmand nu slået fast.

Lisa Shaw, som arbejdede for BBC Radio Newcastle, døde i maj, skriver ITV News.

En uge efter hendes første stik med vaccinen begyndte hun at få hovedpine.

Den 44-årige radiovært blev indlagt på hospitalet, efter at hun klagede over sin hovedpine, og her fandt lægerne en blødning i hendes hjerne.

Godt tre uger efter hendes første vaccinedosis døde hun.

»Dette er endnu en vanskelig dag i det, der har været en ødelæggende tid for os,« udtaler familien i en erklæring.

»Vores elskede Lisas død har efterladt et frygteligt tomrum i vores familie og i vores liv. Hun var virkelig den mest vidunderlige kone, mor, datter, søster og ven.«

Personer under 40 år i Storbritannien tilbydes et alternativ til AstraZeneca -vaccinen, efter der er rapporteret om ekstremt sjældne blodpropper i hjernen kombineret med et lavt antal blodplader.

Risikoen for en blodprop, der knytter sig til vaccinestikket, menes at være omkring én ud af 100.000 for mennesker i 40'erne. Risikoen for død i enhver alder på grund af en vaccinerelateret blodprop er vurderet til omkring én ud af en million.