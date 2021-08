En tur i Mols Bjerge udviklede sig dramatisk for et tysk par.

Her blev de pludselig omringet og angrebet af køer, der gik i området.

Naturstyrelsen har meddelt, at det var parrets ene hund, som forinden havde fremprovokeret adfærden.

Men det var ikke den opfattelse, et vidne til episoden fik fra parret.

Nanna Nissen var ude og gå med to studieveninder, da de pludselig hørte en masse høje lyde.

De fik øje på en flok urolige køer, der stod tæt pakket, mens de hørte nogle råbe på hjælp.

I samme øjeblik så de, at en hund løb frit ned mod dem. Nanna Nissen og hendes veninder var straks klar over, at de skulle have standset situationen, så de ringede til den landmand, der hører til området.

»Vi blev bange. Køerne står i helt tæt flok og er meget urolige og oppe at køre. Det var meget kaotisk og voldsomt,« fortæller Nanna Nissen.

De ti minutter, der gik før landmanden var på stedet, brugte de på at få et overblik over situationen.

Nanna Nissens veninde gik tættere på området, hvor de urolige køer stod tæt samlet, og her fik hun øje på parret, som var blevet omringet af køerne. Manden lå på jorden, og kvinden råbte, at manden var blevet trampet på af køerne, hvorefter Nanna Nissen og hendes veninder straks ringede efter en ambulance.

Da landmanden ankom til stedet og fik kaldt køerne til sig, gik Nanna Nissen og hendes veninder op for at hjælpe det chokerede par ned. Nanna Nissen beskriver, at manden var voldsomt forslået, men at han selv kunne gå ned. Den hund, som stadig var i snor, var også blevet trampet på og havde fået et stort, åbent sår ved hoften.

Parret fortalte til Nanna Nissen og hendes veninder, at de var kommet gående med deres to hunde, da de blev angrebet. Det gjorde den ene hund bange, som herefter vristede sig fri af sin sele og løb frit.

Det strider imod, hvad Naturstyrelsen oplyser onsdag eftermiddag. Her lyder meldingen, at parrets hund slap fri af sin sele og begyndte at jage kalve i området, og det fik nogle af køerne til at løbe efter den - heriblandt var sandsynligvis den ko, hvis kalv var blevet jaget af hunden.

Hunden skulle, ifølge Naturstyrelsens melding, herefter være løbet tilbage til manden, som forsøgte at skærme den og derfor kom til skade.

På sygehuset kunne det konstateres, at manden ikke havde fået alvorlige kvæstelser, men Nanna Nissen er bange for, hvad der var sket, hvis ikke hun og veninderne var kommet forbi.

»Det, at vi kom forbi og fik ringet, fik stoppet situationen. Så hvis ikke kan jeg da godt være bekymret for, hvordan det havde udviklet sig for dem.«

Nanna Nissen bor i nærheden og besøger ofte området, og hun ved, at det ikke er første gang, at køer angriber, når nogle kommer gående med hunde i området, fordi de vil forsvare deres kalve.

Derfor undrer Nanna Nissen sig over, at der ikke er bedre skiltning om risikoen, der eksempelvis advarer folk i den sæson, hvor køerne har kalve.

»Jeg synes, det er rigtig ærgerligt, at de situationer bliver ved med at ske. Jeg kan da godt være bekymret for, om nogle mister livet, før det bliver taget helt alvorligt.«