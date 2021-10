Amerikanerne har allerede smagt på prisstigninger. Og det kan vi andre også se frem til.

Det varsler i hvert fald den administrende direktør for Kraft Heinz, der i Danmark nok mest er kendt for at sælge ketchup.

»Vi hæver priserne, hvor det er nødvendigt rundt om i verden.«

Lød den kontante melding fra den administrerende direktør Miguel Patricio. Den nedslående nyhed kom under et interview med BBC.

I USA har Kraft Heinz allerede hævet priserne på over halvdelen af produkterne, og går det, som Miguel Patricio sagde til BBC, så sker det samme i en række lande.

Efter pandemien er mange landes økonomier igen begyndt at banke derudad, og det har fået efterspørgslen til at stige så meget, at udbuddet af produkter ikke har været i stand til at følge med. Ligesom også høje energipriser og stigende lønninger på grund af mangel på arbejdskraft trækker priserne opad.

Derfor skal vi som forbrugerne vænne os til stigende priser.

Selvom Kraft Heinz måske i Danmark bedst er kendt for deres ketchup, så står de også bag en række andre produkter som baked Beans, supper og Philadelphia-smøreost.

Og det er ikke kun Kraft Heinz, der varsler prisstigninger.

Det er ikke længe siden, at Berlingske kunne fortælle, at Europas største slagterivirksomhed, Danish Crown, forventer at sende en ekstraregning på en halv milliard kroner videre til forbrugerne.