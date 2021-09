En hurtig gang lasagne, spaghetti med kødsauce eller wraps med krydret oksekød og tortillachips med salsa.

Det er tre af de retter, som enormt mange danskere tyr til i løbet af ugen, når der skal aftensmad på bordet efter en lang dag. Tre retter, som du kan få til halv pris, hvis du handler derefter i dit lokale supermarked.

Og det er ovenikøbet kun ganske få eksempler på middagsretter, hvor du potentielt kan spare forbløffende mange penge på dine dagligvarekøb.

B.T. har været en tur i Føtex og Kvickly for at se nærmere på, hvad du skal betale, hvis du vil lave en række hverdagsretter til aftensmad eller en gang snacks til weekendhyggen.

Forskellen fra Santa Maria til butikkernes billigere alternativer er omkring 60 procent Vis mere Forskellen fra Santa Maria til butikkernes billigere alternativer er omkring 60 procent

I den ene model køber vi såkaldte mærkevarer, som vi kender fra tilbudskampagner, tv-reklamer og bannerannoncer på nettet.

I den anden model køber vi supermarkedernes billigere varianter – som ofte er deres egne mærker med indhold, der meget gerne skulle ligne og smage som de mærker, de forsøger at 'efterligne'.

Og resultaterne er slående.

Er du eksempelvis villig til at bytte Santa Maria ud med supermarkedernes egne varianter af krydderi, wraps og tortillachips, kan du skære knap 70 kroner af regningen for ét måltid – en besparelse på 60 procent.

Og den besparelse er ikke engang unik, hvis du går efter supermarkedernes billigere varianter, når du handler ind.

På indkøbene til både pasta med kødsauce og lasagne sparede B.T. omkring 40 kroner på at skifte mærkevarerne ud med butikkernes billigere alternativer.

Tre retter, der giver en samlet besparelse på 130 kroner på tre dage, og som altså potentielt kan løbe op i over 200 kroner over en uge.

Spørgsmålet er så, om butikkernes egne mærker også er op mod 60 procent ringere end mærkevarerne, når det kommer til smag?

Sådan gjorde vi Mandag d. 30. august besøgte B.T. en Kvickly og en Føtex i København og indkøbte ingredienser til hverdagsretterne - spaghetti med kødsovs, lasagne, wraps og tortillias og til en kurv med snacks. Vi købte både mærkevarer som Santa Maria, Kims, Taffel, Karolines Køkken m.m. og supermarkedernes billigere varianter, som ofte er deres private label. For sammenligningens skyld valgte vi, så vidt det var muligt, de samme mærkevarer i både Kvickly og Føtex. I skemaet har vi taget udgangspunkt i vægten på mærkevare-produkterne. Da mængden i mange af supermarkedernes billigere varianter er større end den i mærkevarerne, er priserne på en stor del af de billigere varianter omregnet.

Det er kokken og madskribenten Thomas Alcayaga den helt rigtige mand til at udtale sig om.

Han har gennem de seneste år lavet over 70 smagstest i B.T.s videokoncept 'Det bedste af det billige'.

Her bliver en række af butikkernes egne varianter af en given vare smagt op mod den mærkevare, de forsøger at efterligne.

»Kvaliteten af butikkernes egne mærker svinger meget. Der er nogle supermarkedskæder, som virkelig gør en ære ud af at kopiere det produkt, de gerne vil ligne, og hvor det virkelig smager tæt på eksempelvis Heinz, cola eller Nutella,« siger Thomas Alcayaga, kok og madblogger på Madet Mere:

Lasagne og spaghetti med kødsovs er nogle af de mest spiste retter til aftensmad i de danske hjem - og de kan laves billigt Vis mere Lasagne og spaghetti med kødsovs er nogle af de mest spiste retter til aftensmad i de danske hjem - og de kan laves billigt

»Men der er også eksempler på, at det er meget ringe. Udsvingene er lidt mindre blandt mærkevarerne end blandt supermarkedernes egne varianter.«

Han mener dog, at der sagtens kan være god ræson i at købe de billige varianter.

»Der er helt klart nogle af kopierne, som er ret gode, og vi har set flere eksempler på, at de faktisk er produceret på samme fabrik som mærkevaren, når vi laver de her test,« siger Thomas Alcayaga:

»Så hvis man finder en vare i supermarkedernes egne mærker, som er ti kroner billigere, og som er lige så god som den, du køber som mærkevare, så er det jo nemme penge at spare. Og det er bestemt muligt, vil jeg mene. Man skal bare lede lidt længere efter de gode oplevelser.«

Grundlæggende er der dog en pointe, som virkelig presser sig på hos Thomas Alcayaga:

»Det er fint at spare nogle penge på at købe de billigere varianter, men min påstand er, at du kan spare endnu flere penge ved at lave maden selv fra bunden,« siger Thomas Alcayaga:

»Mange vil mene, det er dyrere eller sværere, men det er det altså ikke. Så det er helt klart værd at give sig i kast med at se lidt på ingredienserne i de her ting og så se, om du kan selv kan lave det både billigere og bedre.«