Det var en optrapning af en i forvejen markant priskrig, da Føtex i midten af juli annoncerede kampagnen ‘prispres’, hvor de sænkede priserne på 700 produkter indenfor kategorien personlig pleje.

Over natten blev der barberet både 20, 30 og 40 procent af kendte mærkevarer som Sanex, Nivea, Gillette, Venus og Head and Shoulders. En kædereaktion fulgte, hvor flere andre kæder fulgte med ned i pris.

Men hvad gemmer der sig egentlig bag alle de flotte kampagner og slagord, når den ene kæde efter den anden står i kø for at melde ud, at deres kunder pludselig skal betale mindre for at få deodorant under armene eller voks i håret?

Det har B.T. sat sig for at undersøge. En undersøgelse, der viser, at prisforskellene mellem de seks førende forhandlere af personlig plejeprodukter i Danmark fortsat er ganske massive.

Markedet for personlig pleje har været under voldsom forandring de seneste år. En udvikling, som har været drevet af butikskæden Normal.

Siden Normal åbnede sin første butik i 2013 og begyndte at presse priserne på varer som barberblade og shampoo ned, er priserne på personlig pleje gennemsnitligt faldet med 15 procent i Danmark, viser tal fra Danmarks Statistik.

»Personlig pleje er et marked, som lå i tornerosesøvn i mange år, og hvor de etablerede spillere som supermarkederne tjente rigtig solide overskud på ting som cremer og shampoo. Den tornerosesøvn fik Normal vækket alle fra. Nu er konkurrencen markant,« forklarer Mogens Bjerre, lektor på CBS.

For at tage temperaturen her og nu købte B.T. den 11. august 20 identiske varer hos Bilka, Føtex, Matas, Nemlig.com, Kvickly og Normal.

Og det er Normal, som slår fast med syvtommersøm, at de er billigst. Med en kurv til 753 kroner for de 20 varer ender Normal med en knusende sejr i B.T.s pristjek af personlig pleje.

Ned til nummer to og tre, som er Bilka og Føtex, er der hele 189,75 kroners forskel.

Kurven er altså 20 procent billigere i Normal end hos de nærmeste forfølgere.

Sammenligner man Normal med den dyreste kurv, som findes hos Kvickly til 1010,65 kroner, er der 25 procents forskel.

Forskelle, som er helt unikke i pristjek-sammenhæng.

»En forskel på et par hundrede kroner for en kurv er meget voldsomt i den her sektor. Det er et markant resultat for Normal,« siger Mogens Bjerre:

»Men det er også vigtigt for Normal at vinde det her pristjek, for pris er det centrale i deres løfte til kunderne. De har specialiseret sig i at købe ind på en måde, som gør, at de har et ret omskifteligt sortiment, men du kan være sikker på, at de varer, de har, er billigst.«

Og det er ikke kun på kurvens samlede pris, at Normal er billigst.

Sådan gjorde vi Onsdag den 11. august indkøbte B.T. 20 identiske varer i kategorien personlig pleje i Matas, Normal, Kvickly, Føtex og Bilka. Ligeledes registrerede vi, hvad varerne kostede på Nemlig.com. Efterfølgende sendte vi et skema med de indsamlede priser samt en kvittering som dokumentation til tjek hos butikskæderne. Da priserne skal være normalpriser, bad vi dem gennemgå, om der havde sneget sig et tilbud ind. En af butikskæderne skrev i deres tilbagemelding, at de prisjusteringer, som de havde foretaget centralt, ved en fejl ikke var blevet justeret i deres fysiske butikker. De bad os derfor rette otte varer ned.Da vi netop havde købt varerne for at påvise, hvad man reelt skal betale for varerne, godtog vi ikke disse rettelser.

Der er faktisk ikke én eneste vare, hvor Normal er dyrere end konkurrenterne.

»Man må bare konstatere, at Normal har formået at sætte sig på den ledende position i det her marked,« konstaterer Mogens Bjerre.

Situationen kan dog ændre sig, selvom der umiddelbart er lang vej hjem rent prismæssigt for Normals konkurrenter.

De seneste måneders meldinger fra eksempelvis Føtex om, at man sænker priserne på personlig plejeprodukter, indvarsler en periode med yderligere konkurrence.

»Jeg tror ikke, at vi har set de sidste prisnedsættelser på det her marked. Nogle af kæderne er først lige kommet i gang,« siger Mogens Bjerre:

»Vi kommer til at se flere prisfald, og vi kommer til at se andre varegrupper blive inddraget i det her.«