Som udsendt soldat til Balkan i midten af 1990'erne kom Jakob Ellemann-Jensen helskindet hjem fra krigen.

Det samme kan man ikke sige om hans to år som formand i Venstre, hvor den ene politiske vejsidebombe efter den anden har ramt Ellemann.

En folketingsgruppe i intern krig, en rigsretssag og en flugt fra Venstre, hvor profiler som Lars Løkke, Inger Støjberg og Tommy Ahlers er smuttet.

Nu sætter Vesntre-formanden for første gang ord på, hvordan to år i kaos har været.

»Det tidspunkt, hvor jeg følte mig bedst tilpas de to år, var det tidspunkt, hvor jeg havde to diskusprolapser i halsen. For der fik jeg morfin,« joker Ellemann i sin søndagstale på Venstres landsmøde.

Jakob Ellemann-Jensen dumpede ind på formandsposten efter en uskøn magtkamp mellem Lars Løkke og Kristian Jensen. Den ene vil overtage formandsposten, mens den anden ikke ville slippe den.

Det endte som bekendt med, at de begge tabte, og Jakob Ellemann-Jensen blev kompromiskandidaten, der overtog tøjlerne i Venstre.

»Jeg har haft vanskeligt ved at finde mig selv i rollen som Venstres formand. Jeg skulle lige konstatere, at det ikke var nødvendigt at tage en anden formandshat på, eller være en anden end den, jeg er,« siger Ellemann.

Venstre holder landsmøde i Jyske Bank BOXEN i Herning, lørdag den 9. oktober 2021. Formand Jakob Ellemann-Jensen taler til Venste's landsmøde.

»Jeg beklager, at det tog lidt tid. Men jeg kan til gengæld fortælle, at jeg føler mig meget veltilpas i rollen nu,« siger han til Venstre-medlemmerne.

Under Ellemanns formandstid er Venstre dykket massivt i målingerne. Personsager og de åbenlyse konflikter har sendt Venstre helt ned i nærheden af 10 procent, da det stod værst til.

De seneste måneder har pilen dog peget opad, og tilslutningen til Venstre er steget stille og roligt til omkring 13-14 procent. Dog stadig langt under valgresultatet i 2019.

»Jeg læser aviser, og jeg ser også meningsmålinger. Jeg synes ikke, de har været sjove. Men de går i det mindste i den rigtige retning nu,« siger han.

Og Ellemann indrømmer da også, at tiden med svigtende meningsmålinger har været hård ved ham

»Der har været en morgen eller to, hvor jeg har kigget på Anne Marie (hans kone, red.) og tænkt: 'Hold nu kæft, det er en drøj omgang. Skulle jeg ikke bare blive hjemme i dag'.«

»Men så går der 4-5 sekunder, og så er jeg tilbage i virkeligheden,« siger Jakob Ellemann til spredte klapsalver fra salen.