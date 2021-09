En mystisk sag om den unge amerikanske kvinde Gabby Petitos forsvinden har måske fået sin afslutning.

Og så alligevel ikke helt.

På en pressekonference kunne FBI oplyse, at der søndag blev fundet et lig, som efter alt at dømme er identisk med den blot 22-årige Gabby Petito, i nærheden af Grand Teton National Park i den amerikanske delstat Wyoming – som er det sidste sted, livsstilsbloggeren blev set i live.

»På vegne af FBI og vores partnere vil jeg udtrykke vores dybfølte og hjertelige kondolencer til Gabbys familie. Som alle forældre kan forestille sig, er det en virkelig hård tid for familien og vennerne. Vi tænker på dem og beder for dem,« siger FBI-agenten Charles Jones ifølge Huffington Post.

Her ses Gabby Petito. Foto: FBI Vis mere Her ses Gabby Petito. Foto: FBI

Han tilføjer, at obduktionen og identifikationen af liget endnu ikke er gennemført, men efterforskerne er altså så sikre i deres sag, at de har kondoleret overfor Gabby Petitos familie.

Men der er stadig flere ubesvarede spørgsmål i den uhyggelige sag, som har chokeret USA.

Hvordan den afdøde kvinde – som alt tyder på er Gabby Petito – døde ved FBI dog endnu ikke.

Hendes 23-årige forlovede Brian Laundrie – som Gabby Petito var på roadtrip tværs gennem USA med, da hun forsvandt – er stadig forsvundet, efter at han ellers var dukket op hjemme i North Port i delstaten Florida 1. september.

Uden Gabby – og uden lyst til at tale med politiet eller Gabbys forældre.

Brian Laundries familie har imidlertid reageret på nyheden om fundet af liget.

»Nyheden om Gabby Petito er hjerteskærende,« lyder det i en udtalelse via familiens advokat.

Gabby Petitos familie meldte hende savnet 11. september, efter at hun endnu ikke var vendt tilbage eller havde givet livstegn fra sig i mere end to uger.

New statement from Laundrie family attorney:

The news about Gabby Petito is heartbreaking. The Laundrie family prays for Gabby and her family. — Brian Entin (@BrianEntin) September 19, 2021

Det sidste livstegn fra Gabby Petito på de sociale medier kom 25. august, hvor hun delte et billede.

FBI leder nu med lys og lygte efter Brian Laundrie.