Mysteriet om, hvad der er sket med den unge amerikanske kvinde Gabby Petito er med ét blevet endnu større.

For nu er det ikke kun hende, der er forsvundet. Det samme er hendes kæreste – som er 'en person af interesse' i sagen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Tilbage i juli kørte den 22-årige Gabrielle 'Gabby' Petito sammen med sin 23-årige forlovede, Brian Laundrie, afsted fra New York. De ville køre på tværs af landet, og efter planen skulle de nå Oregon på vestkysten til halloween i oktober.

UPDATE: The #FBI is working with our partners in the Teton County Sheriff’s Office, Jackson Police Department, the @NatlParkService and other state & local law enforcement agencies across the country in the investigation of Gabrielle “Gabby” Petito’s disappearance. #FindGabby pic.twitter.com/2ypZoBScvJ — FBI Denver (@FBIDenver) September 16, 2021

Men allerede den 1. september dukkede Brian Laundrie igen op hjemme i North Port i delstaten Florida.

Uden Gabby.

Han gav ingen forklaring på, hvor hun var – og hun dukkede ikke op igen. Da hun ti dage senere endnu ikke var vendt hjem, meldte hendes forældre hende den 11. september savnet.

Siden har Brian Laundrie siddet hjemme hos sine forældre i Florida, og har hverken villet tale med politiet eller Gabbys forældre.

Eller det vil sige: Han har siddet hjemme hos dem indtil for nylig. For nu er også han forsvundet.

KNow anything? Please call 1-800-CALL-FBI pic.twitter.com/oCDTwHJvCt — North Port Police (@NorthPortPolice) September 18, 2021

Fredag fortalte hans forældre gennem deres advokat, at de ikke har set deres søn i tre dage:

»Advokaten for Laundrie-familien ringede til FBI-efterforskerne fredag aften og indikerede, at familien gerne ville tale om deres søns forsvinden. Familien hævder nu, at de ikke har set Brian siden tirsdag,« fortæller Josh Taylor fra North Port Police Department i en skriftlig udtalelse ifølge Reuters.

Politiet leder nu ikke kun efter Gabby – men også efter Brian.

Politiet er blevet mødt med kritik for at have 'mistet' ham:

»Vi forstår lokalsamfundets frustration. Vi er også frustrerede,« forklarer Josh Taylor.

»I seks dage har North Port Police Department og FBI bønfaldet familien om at kontakte efterforskerne vedrørende Brians forlovede, Gabby Petito. Fredag er første gang, de (familien, red.) har talt detaljeret med efterforskerne,« fortæller han videre.

MISSING PERSON Gabby Petito

Petito was believed to have been in Grand Teton National Park at the time of her last contact with her family.

Contact: Anyone with possible information on Petito’s whereabouts is encouraged to call the FBI tip line at 1-800-CALLFBI (225-5324). pic.twitter.com/iC49SdoFA0 — Yellowstone National Park (@YellowstoneNPS) September 16, 2021

Samtidig har Brian Laundries advokat forsvaret sin klients tavshed i sagen med, at alt, han ville sige til politiet, ville kunne bruges mod ham:

»Uanset, om min klient havde noget med frøken Petitos forsvinden at gøre eller ej.«

Sidste livstegn fra Gabby Petito på de sociale medier kom 25. august, hvor hun delte et billede.

Hun blev sidst set forlade et hotelværelse i Salt Lake City i delstaten Utah.

Nogle dage forinden var parret blevet standset af politiet, efter de havde haft et skænderi.