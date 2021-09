De var to – unge og forelskede – da de i begyndelsen af juli drog af sted i deres hvide Ford Transit.

Klar til at indtage verden og det meste af USA, som de ville krydse i deres specialbyggede bil.

Noget gik tilsyneladende helt galt undervejs, og kun én af dem kom hjem igen.

Mysteriet om den 22-årige Gabby Petito skaber lige nu overskrifter i hele USA.

UPDATE: The #FBI is working with our partners in the Teton County Sheriff’s Office, Jackson Police Department, the @NatlParkService and other state & local law enforcement agencies across the country in the investigation of Gabrielle “Gabby” Petito’s disappearance. #FindGabby pic.twitter.com/2ypZoBScvJ — FBI Denver (@FBIDenver) September 16, 2021

Det samme gør hendes 23-årige forlovede, Brian Laundrie, som mange mistænker at være ansvarlig for hendes forsvinden.

Alt tegnede ellers lyst, da det unge par forlod New York i juli. De ville køre på tværs af USA, og planen var, at de ville nå Oregon på vestkysten til halloween i oktober.

Men allerede 1. september dukkede Brian Laundrie op hjemme i Florida.

Alene.

Police say Gabby Petito’s boyfriend will not talk to them. We’ve been outside his parents house south of Tampa where the couple’s van was towed away by investigators. Gabby went missing on a van trip across the USA with boyfriend Brian Laundrie. pic.twitter.com/YNulwLUWHN — Brian Entin (@BrianEntin) September 14, 2021

Ti dage senere blev Gabby meldt savnet af sine forældre.

Den unge kvinde er nu efterlyst i hele USA, og FBI er også på sagen, skriver flere amerikanske medier. Blandt dem nyhedsbureauet AP og CNN. Politiet bekræfter, at de også undersøger, om hendes forsvinden kan have en forbindelse til drabene på Kylen Schulte og Crystal Turner ved et campingområde i Moab sidste måned.

Gabbys forældre hørte sidste gang fra hende i slutningen af august, og hun blev sidst set 24. august, da hun og Brian forlod et hotel i Salt Lake City i Utah.

Nu har politiet i byen Moab i det østlige Utah offentliggjort en video, som viser, at parret blev standset af politiet 12. august tæt på Arches National Park.

MISSING PERSON Gabby Petito

Petito was believed to have been in Grand Teton National Park at the time of her last contact with her family.

Contact: Anyone with possible information on Petito’s whereabouts is encouraged to call the FBI tip line at 1-800-CALLFBI (225-5324). pic.twitter.com/iC49SdoFA0 — Yellowstone National Park (@YellowstoneNPS) September 16, 2021

Videoen er optaget af et bodykamera fra en af betjentene.

Den viser en stærkt oprevet Gabby, som grædende fortæller betjenten, at hun og kæresten har haft et banalt skænderi.

»Vi har lige haft et skænderi her til morgen. Nogle personlige ting,« hulker hun og forklarer, at hun lider af en svær ocd.

»Nogle dage har jeg en virkelige slem ocd, og jeg havde lige gjort rent og ryddet op, og jeg undskyldte over for ham og sagde, at jeg var så streng, fordi nogle gang har jeg ocd og bliver frustreret.«

Det sidste billede, der er blevet taget af Gabby Petito viser, hvordan hun i august blev stoppet af politiet efter et skæderi med kæresten. Vis mere Det sidste billede, der er blevet taget af Gabby Petito viser, hvordan hun i august blev stoppet af politiet efter et skæderi med kæresten.

Ifølge Gabby var det kærestens beskidte fodtøj i bilen, der havde fået hende op i det røde felt, og ham til at køre for stærkt.

Politiet opfattede den unge kvinde som den mest aggressive part i situationen og sørgede for, at parret ikke overnattede sammen.

»Jeg vil ikke melde noget som helst, for hun er min forlovede, og jeg elsker hende. Det var bare et skænderi. Jeg er ked af, at det blev så offentligt,« sagde Laundrie kort efter til betjenten.

Derefter skete der ikke mere. Ingen af dem blev anholdt, mistænkte eller sigtede for noget, og de fortsatte deres roadtrip.

Gabbys forældre Tara og Joe Petito på pressemødet torsdag, hvor de talte om deres datters forsvinden. Foto: Octavio Jones Vis mere Gabbys forældre Tara og Joe Petito på pressemødet torsdag, hvor de talte om deres datters forsvinden. Foto: Octavio Jones

Nu sidder Brian Laundrie hjemme hos sine forældre i Florida og vil hverken tale med politiet eller Gabbys forældre. Til gengæld har han allieret sig med en advokat, som er den eneste, der udtaler sig på familiens vegne.

Politiet i North Port betragter ham som »en person af interesse«, men han er endnu ikke sigtet for noget, understreger de.

Ondsdag stod Gabbys forældre så frem på et pressemøde, hvor de blandt andet kom med en direkte appel til Brians forældre om at få ham til at afsløre, hvad der er sket med deres datter.

»Vi tror, I ved hvor Brian efterlod Gabby. Vi beder jer om at fortælle os det. Som forældre, hvordan kan I lade os gå gennem dette og ikke hjælpe os? Som forældre, hvordan kan I lade Gabbys små brødre og søstre gå gennem dette,« spurgte de retorisk.

Mr. Steven Bertolino, esq. the @NorthPortPolice needs your help in finding Gabby Petito. Please call us to arrange a conversation with Brian Laundrie. Two people left on a trip and one person returned! #wheresgabby #FindGabby #fbitampa #gabbypetito https://t.co/4OaCk5eCjU — Chief Todd Garrison (@NPPDPoliceChief) September 15, 2021

Opråbet fik kort efter Brians søster til at sige til tv-stationen ABC, at både hun og resten af familien naturligvis håbede, at Gabby ville blive fundet i god behold.

Også politichef Todd Garrison forsøgte at få forældrene på banen.

»Vær søde at hjælp os med at finde Gabby Petito. Ring til os, så vi kan få en samtale med Brian Laundrie.«

En opfordring han senere gentog på Twitter:

»To personer tog på en tur, og kun en kom hjem.«