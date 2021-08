De havde kun for få dage siden klaget over, at der var en mystisk mand på campingpladsen, der gjorde dem nervøse.

»De sagde, at de ville tage væk fra pladsen, de ville pakke deres ting og tage til en anden plads,« lød det fra en ven af parret.

Onsdag blev parret fundet skudt ihjel på campingpladsen i Utah i USA. Det skriver New York Post.

24-årige Kylen Schulte og 38-årige Crystal Turner havde været meldt savnet i en periode, fordi de ikke var dukket op på deres arbejde i to dage.

Parret, som var blevet gift fire måneder før, de blev fundet dræbt, havde rejst rundt i en bil, de havde lavet om til en camper.

Det var en af kvindernes venner, der fandt dem. Hun havde ledt efter dem i det område, de camperede. Eller hun fandt først én af dem, tilkaldte politiet, og så fandt nogle betjene den anden kvinde.

Gerningsmanden er endnu ikke fundet, men politiet har alligevel meldt ud, at de efterforsker sagen som drab.

Selvom gerningsmanden er på fri fod, har man ikke registreret andre drab i området.