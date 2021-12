I en uge har ingen set eller hørt fra 31-årige Maline.

Lige ovre på den anden side af Øresund – i den sydsvenske provinsby Landskrona – er en ung kvinde tilsyneladende forsvundet ud i den blå luft.

Natten til lillejuleaften var hun på vej hjem fra en bytur, da et eller andet tilsyneladende gik galt.

Det sidste livstegn fra hende var en besked, hun skrev på Messenger klokken 04:38.

Politiet ved, hvor hun sidst er blevet set. De ved, hvad hun foretog sig umiddelbart før, hun forsvandt, og de ved, hvem hun var sammen med.

Men derefter er sagen om den 31-årige svenske Maline bare et stort spørgsmålstegn.

Politiet har ingen spor i sagen. De har ingen afgørende tips, og de ved ikke, hvor de skal lede.

Hendes familie og venner frygter det værste, og politiet arbejder ud fra en teori om, at hun er blevet kidnappet.

Over for avisen Aftonbladet indrømmer efterforskningsleder Kent Persson da også, at efterforskningen er kørt fast, og at politiet lige nu er på bar bund.

»Vi ved ikke, hvorfor hun er rejst, eller hvorfor hun er forsvundet.«

»Vi har et godt billede af, hvad der skete om aftenen inden og om natten frem til hendes sidste kendte position. Men efter firetiden om morgenen, så er vi ikke kommet længere.«

Politiet arbejder på at lave en tidslinje i sagen, men efter klokken fire om morgenen 23. december ender alle spor blindt.

Efterforskningslederen lægger ikke skjul på, at det er en udmattende måde at arbejde på.

»Vi famler lidt. Når vi ikke rigtig ved, hvad der er sket, er det svært at lave en vurdering af alle de tips, der er kommet ind. Det betyder, at vi skal til bunds med alle henvendelser,« siger han og tilføjer, at politiet i andre lignende sager som oftest er hjulpet af, at de ved i hvilken retning, de skal gå.

I løbet af juledagene har både store politistyrker og en stor gruppe af frivillige ledt efter Maline forskellige steder i Landskrona.

Indtil videre desværre uden resultat.