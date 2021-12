Faren til 31-årige Maline fortæller nu om det mareridt, familien går igennem, efter hun forsvandt på mystisk vi dagen før jul.

»Det her er noget af det værste, vores familie er gået igennem,« siger faren til den svenske avis Expressen.

Maline forsvandt sporløs fra den svenske by Landskrona natten til 23 december.

Politiet mistænker, at der kan ligge en forbrydelse bag hendes forsvinden.

»Vi kan ikke udelukke, at hun er blevet udsat for en forbrydelse. Derfor efterforsker vi det som en kidnapning,« sagde Rickard Lundqvist, pressetalsperson for politiet lørdag.

Det sidste livstegn fra Maline er en besked, hun skrev på Messenger klokken 04:38 lillejuleaften.

Hvad, der herefter er sket med den 31-årige kvinde, er uvist.

Det var meningen, at Maline og flere af hendes veninder skulle deltage i en julebrunch i Landskrona, men Maline dukkede aldrig op, som aftalt.

»Hun lod ikke høre fra sig, og det ligner ikke Maline,« siger en af vennerne ifølge Expressen.

Avisen oplyser på baggrund af unavngivne kilder, at pårørende besøgte hendes lejlighed flere timer efter hendes forsvinden, for at se hvad der var sket.

De konstaterede ifølge avisens oplysninger, at hendes mobiltelefon var efterladt i hjemmet.

Først blev Maline efterlyst som en savnet person, men politiet har siden sagt, at de ikke kan udelukke en forbrydelse, og at de derfor efterforsker sagen som en kidnapningssag.

Det er en mistanke, som alarmerer Malines pårørende.

»Jeg har svært ved at tage ind, at der er sket Maline noget alvorligt. For os er hun stadig den glade pige, men jo længere tid der går, desto mere bekymret bliver man,« siger faren.

Han beskriver Maline som en vellidt person, både bland venner og blandt brugerne af hjemmeplejen, hvor hun arbejder.

»Hun skulle arbejder i juledagene og havde ikke bedt om fri. Så det er meget mærkeligt,« siger faren.

Selvom politiet efterforsker sagen som en forbrydelse, kan det ikke udelukkes, at der ligger andre årsager til grund for Malines forsvinden.

Ifølge Politikommisær Kent Persson fra afdelingen for grove kriminalitet ved politiet i Nordvestlige Skåne, er politiet stadig ret meget på bar bund.

»Vi savner oplysninger om, hvad der er sket, men eftersom vi ikke kan udelukke en forbrydelse, rubricerer vi det på den her måde,« siger han.

Frivillige har indledt en massiv eftersøgning af den 31-årige kvinde.

Lørdag var 60 personer samlet for at søge efter hende, og søndag var antallet af frivillige eftersøgere vokset til 80 personer.

De startede på Kasernplan i det centrale Landskrona og arbejdede sig videre derfra.

»Vi søger i det centrale Landskrona omkring hendes hjem, og så arbejder vi os ud derfra. Vi søger gennem vådområder og langs strandlinjen,« siger Patrik Hansson, der er frivilligansvarlig for FIKK, (Frivilliga indsatser vid kris och katastrof), der står bag de civile eftersøgninger.

Også mandag har der været eftersøgninger – navnlig i vådområder – og interessen i befolkningen for at finde den forsvundne 31-årige er stor, fortæller Patrik Hansson.

»Der er en enorm tilslutning af frivillige. Det er vi taknemmelige for,« siger han.

De frivillige samarbejder med politiet, men har tilsyneladende ikke været i stand til at finde afgørende spor af Maline.

Har man information, som kan være værdifuld for efterforskningen, kan svensk politi kontaktes på 114 14.