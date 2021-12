Den første bror blev myrdet i 2013. Den næste i 2017.

Og nu er den tredje også lige blevet skudt og dræbt.

En ny, brutal likvidering i bandemiljøet i Stockholm har rystet den svenske offentlighed.

For øjnene af gæster og personale i en travl hotellobby i den centrale del af den svenske hovedstad blev en 34-årig mand skudt lige før jul.

Den dræbte anses for at være leder i en gruppering, der i årevis har ligget i blodig krig med banderivaler fra en anden gruppering i Stockholm.

Den 34-årige var den tredje bror fra den samme søskendeflok, der med fire års mellemrum er blevet myrdet på otte år.

En fjerde bror sidder i fængsel, og har måske derfor haft held til at holde sig uden for kuglernes rækkevidde.

Nedskydningen af den 34-årige fandt sted i onsdags lige før klokken 12, da han netop med elevatoren var kørt ned til receptionen på Best Western Hotel Fridhemsplan på Kungsholmen.

Ifølge svenske Expressen har øjenvidner fortalt, at gerningsmanden indtil da havde ventet koldblodigt på sit offer i et stille hjørne af receptionen med en bærbar computer på skødet og en pose med gerningsvåbnet ved sin side.

Da den 34-årige kom til syne, rejste gerningsmanden sig, gik hen til bandelederen og ramte ham med flere skud.

Herefter forlod morderen receptionen og kørte angiveligt væk fra hotellet på et elløbehjul, som var placeret udenfor.

Svenske medier hæfter sig ved gerningsmandens koldblodighed, da nedskydningen fandt sted kun få hundrede meter fra en politistation.

Den dødeligt sårede bandeleder blev med ambulance kørt til Karolinska Universitetshospital, men tidligt på eftermiddagen kunne politiet oplyse, at hans liv ikke havde været til at redde.

Den 34-årige blev af politiet anset for at være en ledende bandefigur i det såkaldte Östberganetværk – en kriminel gruppering fra det sydlige Stockholm med anslået en snes medlemmer.

Grupperingen menes ifølge svenske medier især at have levet af narkohandel, svindel og afpresning. Banden har i årevis ligget i en blodig strid med et andet gruppering fra Stockholmområdet.

Den nu dræbte 34-årige var selv for nogle år siden mistænkt og i en periode varetægtsfængslet i forbindelse med mordet på en banderival i november 2017, men han endte med at blive frikendt i 2018.

Derimod er hans bror tidligere blevet idømt syv års fængsel for drabsforsøg efter et skyderi mod nogle banderivaler fra det såkaldte Bredängsnetværk.

De to netværk skulle ifølge svenske presseomtaler været kommet på kant med hinanden for adskillige år siden i forbindelse med et parti stjålet kokain. Det har siden udviklet sig til indbyrdes skyderier – nogle af dem med dødelig udgang.

I maj viste en rapport fra det kriminalpræventive råd i Sverige, at vores nordiske broderland ligger øverst i en europæisk statistik for skuddræbte pr. en million indbyggere.

Alene i 2020 havde der i Sverige været 366 skudepisoder med 47 dødsofre og 117 sårede.

Ifølge DR er det på grund af statistikforskelle ikke umiddelbart muligt at lave en nøjagtig sammenligning med Danmark. Men ifølge den svenske rapport mistede 58 personer i Danmark livet på grund af vold i 2018, mens det tilsvarende tal i Sverige det år var 108 personer.