Nogle britiske miljøvagthunde har iværksat en undersøgelse, efter tusindvis af døde havdyr er skyllet op på strande i det nordøstlige England.

Sharon Bell, en beboer i byen Marske-by-the-Seai i området Tees Estuary, har fortalt til CNN, at hun under sine gåture på stranden har kunnet konstatere, at antallet af døde havdyr er steget markant de sidste par uger.

»Mandag var tangen stablet så højt, at den nåede taljen på mig. Den var helt fyldt med døde dyr. Tusindvis af døde krabber og levende krabber, alle arter også hummere,« siger hun om mandagens besøg.

Onsdag så det værre ud, fordi de mange dyr var begyndt at gå i fordærv. Der lugtede også fælt, forklarer hun. Det store spørgsmål er bare, hvorfor der pludselig er skyllet så mange krabber og lignende op lands kysten.

Foto: CNN Vis mere Foto: CNN

Det britiske miljøagentur siger til CNN, at man i samarbejde med en række myndigheder og organisationer, der arbejder for et bedre hav- og strandmiljø i Storbritannien, har sat sig for at undersøge, hvorfor hundredvis af døde krabber er skyllet op langs kysten i Tees Estuary og de nærliggende strande.

Man undersøger først, om det er forurening, der er skyld i de mange døde dyr.

Jacob Young, der repræsenterer badebyen Redcar i det britiske parlament, tweetede søndag, at udviklingen langs kysten er »dybt bekymrende.«

Tilbage hos Sharon Bell har hun og hendes mand brugt mange timer de sidste par dage på at forsøge at redde de dyr, der var skyllet op, og som stadig var i live.

Hun siger til CNN, at hun håber, at lokalbefolkningen snart vil få svar.