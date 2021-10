Der er dårligt nyt til de danske bilejere.

Den verdensomspændende forsyningskrise får benzinpriserne til at stige og stige. Faktisk har de aldrig været højere, skriver Berlingske.

I august kostede en liter blyfri 96-benzin hos OK 12,89 kroner. I dag må du slippe 14,29 kroner for samme liter.

Og det er noget, der kommer til at kunne mærkes på pengepungen.

»Hvis man sammenligner med det tidspunkt, hvor priserne var helt i bund i april 2020, ville det nuværende prisniveau til sammenligning give en prisstigning på lige under 500 kroner om måneden,« siger Brian Friis Helmer, der er privatøkonom i Arbejdernes Landsbank til Berlingske.

»Og hvis man sammenligner med slutningen af 2020, hvor priserne var mere normale, så vil det koste omkring 300 kroner mere om måneden.«

Eksemplet tager udgangspunkt i en bilist, der kører 20.000 kilometer om året, i en bil, der kører 16 kilometer per liter benzin.

Sammenligner man med benzinpriserne fra starten af coronakrisen, vil de nuværende benzinpriser medføre en ekstraudgift på 5.800 kroner årligt for den bilist.

De globale oliepriser ligger i øjeblikket på cirka 86,50 dollar per tønde råolie. Det svarer til 553,80 kroner.

Den amerikanske bank Goldman Sachs udtalte tidligere på måneden, at de forudser en prisstigning på op til 90 dollar inden nytår.

Også Bank of America forventer en stigning. Her regner de med, at vintermånederne kan få olieprisen op på 100 dollar per tønde.