Hvis du har planer om at drage ud i verden for at fejre nytåret, skal du måske holde ekstra godt øje i disse dage.

Den verserende coronapandemi ser nemlig ud til at lægge en alvorlig dæmper på nytårsfejringerne rundt omkring i verden.

Den seneste tid har den ene storby efter den anden nemlig annonceret, at stort anlagte shows eller begivenheder, der skal markere overgangen til det nye år, bliver aflyst.

Andre steder er det strikse restriktioner, der sætter en kæp i hjulet for manges planer.

CNN har samlet til bunke, og herunder er et uddrag.

I London er et stort nytårsshow, hvor 6.500 efter planen skulle have deltaget, blevet aflyst, mens offentlige nytårsfejringer helt er blevet bandlyst i Edinbourgh i Skotland.

I Tyskland må maks 10 personer samles nytårsaften, hvilket sætter en stopper for eventuelle fyrværkerishows i en række byer, herunder Berlin.

I Paris bliver der intet spektakulært lysshow over Champs-Elysses, idet offentlige nytårsfester har fået det røde kort, og i Rom skal man ligeledes spejde langt efter fyrværkeri, da der også her er blevet aflyst en række stort anlagte fyrværkerishows.

Selvom coronapandemien særligt ruller ind over Europa med fornyet styrke i disse uger, så bliver fejringen også mere behersket på andre kontinenter. Her er der dog typisk tale om begrænsninger fremfor deciderede aflysninger.

I New York bliver den ikoniske nytårsfejring på Times Square begrænset til blot at have 15.000 deltagere mod normalt 58.000, ligesom alle skal bære mundbind.

I Las Vegas ser der ikke ud til at være nogen forhindringer i vejen for nytårsfejringen overhovedet.

I Bangkok vil offentlige fejringer være tilladte, men her skal man være vaccineret og have en negativ coronatest.

I Sydafrikas metropol Cape Town vil der ligeledes være offentlige fejringer, men her vil en række forholdsregler betyde, at de skal lukke ned relativt tidligt.

På den anden side af jorden er der også lagt op til et stort fyrværkerishow i Sydney. Her skal man dog købe billetter til specifikke udsigtspunkter.

I brasilianske Rio de Janeiro blev det tidligere på måneden meldt ud, at årets nytårsfejring ville blive aflyst, men sidenhen har borgmester Eduardo Paes trukket i land, så der nu er udsigt til en 'coronavenlig' fejring.

Og så er der metropolen New Delhi i Indien, hvor meget strikse restriktioner vanskelliggører de helt store fejringer. Her må ingen begivenheder af hverken social, kulturel, politisk eller festlig karakter nemlig afholdes.