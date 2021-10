En brækket næse. Det blev det blodige udfald, da en passager overfaldt en stewardesse på et amerikansk fly.

»Det er et af de værste tilfælde, vi nogensinde har set,« siger direktør hos American Airlines, Doug Parker.

ABC News skriver, at episoden fandt sted onsdag aften ombord på et rutefly, der skulle have fløjet fra New York til Santa Ana i Californien.

Det voldelige overfald betød dog, at flyet i stedet måtte nødlande i Denver, så stewardessen kunne komme på hospitalet – og passageren blev samtidig arresteret af politiet og fjernet fra flyet.

Ifølge mediet kom det først frem, at overfaldet skulle være udløst af en diskussion om brug af coronamaske. Det skulle dog ikke være tilfældet.

I stedet skulle der være tale om et »uprovokeret« overfald. Tidligere på turen skulle stewardessen ved et uheld være stødt ind i den pågældende passager på første klasse, hvorefter hun hurtigt undskyldte. Senere rejste han sig pludselig fra sit sæde, gik hen og slog hende to gange i ansigtet, hvorefter han satte sig på sin plads igen, »som om intet var sket«.

'Passagerer fortæller, at manden måtte blive tapet fast til sit sæde med gaffatape, og de siger, at der var alkohol involveret,' skriver ABC News.

»Jeg så hende gå ned gennem flyet med blod splattet ud over hendes maske,« som en passagerer forklarer.

Ifølge American Airlines-direktør Doug Parker får manden aldrig lov til at flyve med flyselskabet igen.

»Men det er ikke nok. Det vil ikke slutte med et rejseforbud,« tilføjer han i en video på Instagram.

Flyselskabet vil således samtidig gøre alt for at retsforfølge manden og få ham straffet så hårdt som muligt, lyder det.

Både FBI og luftfartsmyndigheden Federal Aviation Administration undersøger nu sagen.

Direktøren fra American Airlines kommer desuden med en reprimande, fordi der på amerikanske flyvninger har været en voldsom stigningen i antallet af sager med såkaldte 'urolige passagerer' i år.

»Folk viser ekstrem mangel på respekt, vrede og utålmodighed. Det sker alt for ofte,« siger Doug Parker:

»Denne form for opførsel skal stoppe.«

Tal fra Federal Aviation Administration (FAA) viser, at der ved seneste opgørelse 26. oktober har været 4.941 rapporter om 'urolige passagerer' i USA i år. Heraf er 923 blevet genstand for videre undersøgelser.

CNN skriver, at FAA allerede i august meddelte, at man har udskrevet bøder for mere end en million dollar til passagerer på grund af deres opførsel ombord på fly. Alene i år.