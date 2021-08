En flyvetur fra Philadelphia til Miami tog sig pludselig noget af en drejning, da en 22-årig mand gik amok og blev fastspændt med gaffatape af flypersonalet.

Det skriver nyhedsmediet ABC123.

Den 22-årige mand fra Ohio skulle angiveligt have været beruset og havde under flyveturen udvist et upassende adfærd over for flere af flyets ansatte.

Hændelsen begyndte med, at den 22-årige mand, som går under det borgerlige navn Maxwell Berry, kastede et krus efter en steward.

Her spildte han tilsyneladende drinkens indhold på sin skjorte og gik derfor ud på flyets badeværelse. Da han vendte retur, var det dog i bar overkrop, og derfor ville én af flyets stewardesser hjælpe ham med at finde en ny bluse.

Ifølge politirapporten var det herefter, at episoden tog fart. Berry kastede nemlig krænkende blikke efter stewardessen og forsøgte at røre hendes bryster.

En steward måtte derfor træde til, men det udviklede sig i stedet til lidt af et drama, da Berry ifølge politirapporten startede et slagsmål og slog stewarden i ansigtet.

Det var passageren Alfredo Rivera blandt andet vidne til.

»Han (Maxwell Berry, red.) blev aggressiv og angreb dybest set den mandlige steward,« sagde Rivera.

Rivera var desuden hurtig og fangede hele slagsmålet på video, som du kan se øverst i artiklen.

Efter Berrys voldsomme adfærd så flypersonalet sig derfor nødsaget til at tape ham fast til flysædet for at undgå flere unødvendige slagsmål.

Ifølge politirapporten var Maxwell Berry fastspændt til sædet, indtil flyet landede i Miami. Foto: Alfredo Rivera

Det var derfor også først, da flyet landede i Miami, at den 22-årige mand blev sluppet fri, hvorefter han blev arresteret.