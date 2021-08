Sognepræst Thomas Gotthard overlod intet til tilfældighederne, da han i oktober sidste år besluttede sig for at myrde sin hustru – psykologen Maria From Jakobsen.

Det kom frem i et væld af uhyggelige detaljer, da den 45-årige præst tirsdag ved Retten i Hillerød aflagde fuld tilståelse om drabet på moderen til hans to mindste børn.

Straffen blev udmålt til 15 års fængsel.

Ifølge dommeren vejede det tungt, at drabet var nøje planlagt. Og straffen skulle ikke sættes ned, selvom præsten efter syv måneders varetægtsfængsling besluttede at tilstå.

Sognepræsten og psykologen fra Frederikssund skulle et par dage efter drabet have været til parterapi, efter at han i et par år havde haft en affære ved siden af ægteskabet.

Men ifølge præstens egen forklaring besluttede han i stedet at dræbe sin 43-årige kone for »at få fred for hende«, ligesom han ikke orkede en ny skilsmisse, som han allerede havde prøvet i et tidligere ægteskab.

Derfor planlagde han i en uges tid grundigt, hvordan han kunne skille sig af med sin hustru. Og om formiddagen mandag 26. oktober gjorde han alvor af sin blodige plan i parrets have i Frederikssund.

Nærmest som en slags bizar hobby havde han i tiden op til drabet lavet huskelister til sig selv med, hvordan han skulle gennemføre drabet. Og mandag morgen gik han i aktion, da konen kom hjem efter at have kørt de to børn i skole.

Præsten Thomas Gotthard, der her ses under en konfirmation i Skibby Kirke, blev idømt 15 års fængsel.. Foto: Tina Arpe Vis mere Præsten Thomas Gotthard, der her ses under en konfirmation i Skibby Kirke, blev idømt 15 års fængsel.. Foto: Tina Arpe

I parrets have slog han hende uden varsel med stor kraft i hovedet med en tung sten, som han dagen i forvejen nøje havde udset sig. Bagefter kvalte han den bevidstløse kvinde, og puttede hustruens lig i en 208 liter stor fodertønde, som han på forhånd havde købt til formålet og testet i forhold til syre.

Han havde blandt andet søgt detaljeret inspiration i et bestemt afsnit af Netflix-serien »Breaking Bad«, hvor en kemiprofessor opløser et lig i syre. Thomas Gotthard havde to dage inden drabet selv købt litervis af saltsyre i byggemarkedet Jem og Fix.

I første omgang gemte præsten tønden med konens lig i et aflåst haveskur på bopælen. Herefter tog han på besøg hos sin mor og kørte parrets ene bil til Brønshøj, hvor han stillede den og tog toget hjem til Frederikssund.

Og allerede natten efter transporterede han – mens børnene sov – tønden til en forladt landejendom i Ølstykke, hvor han overhældte liget med 45 liter saltsyre og ni kilo kaustisk soda.

Maria From Jakobsen havde netop kørt parrets to børn i skole, da hun blev slået bevidstløs med en sten, kvalt og stoppet i en tønde. Foto: Privatfoto Vis mere Maria From Jakobsen havde netop kørt parrets to børn i skole, da hun blev slået bevidstløs med en sten, kvalt og stoppet i en tønde. Foto: Privatfoto

Efter et par dage flyttede han igen liget til en jagthytte i Sundbylille, hvor han forsøgte at begrave liget. Men efter yderligere et par dage blev liget dog gravet op, hvorefter præsten parterede kroppen i flere dele, som blev puttet i to mindre fodertønder.

Dem kørte han i dagene efter til en hytte i Roskilde, hvor kropsdelene blev brændt af i en zinkbalje. Og nogle af de afbrændte knogler blev herefter begravet i Hagerup ved Sundbylille.

Godt et par uger efter hustruens forsvinden blev præsten anholdt og varetægtsfængslet for drabet. Og efter godt et halvt års varetægtsfængsling besluttede han sig for at tilstå. Det skete angiveligt, fordi han kunne se, hvor påvirket hans familie var af hele sagen.

I sin procedure om strafudmålingen nedlagde anklager Anne-Mette Seerup påstand om fængsel i ikke under 15 år – ikke mindst fordi drabet havde været så nøje planlagt og koldblodigt udført.

I retten betegnede Thomas Gotthard sig selv som »en kæmpe kryster«. Foto: Privatfoto Vis mere I retten betegnede Thomas Gotthard sig selv som »en kæmpe kryster«. Foto: Privatfoto

Forsvarer Jesper Storm Thygesen mente til gengæld, at 13 års fængsel ville være en passende straf.

Og præsten fik selv lov til at få det sidste ord, inden dommeren trak sig tilbage for at udmåle straffen:

»Jeg slog Maria ihjel. Jeg tog egenhændigt beslutningen om at slutte hendes liv. Samtidig fratog jeg vores børn deres mor – deres ultimative kærlighed. Jeg er skyldig i at have bedraget, løjet og manipuleret jer alle sammen. Jeg er skyldig i en komplet tragedie.«



»Jeg ønsker, at det er en ond drøm, men det er det ikke. Jeg har været en kæmpe kryster,« lød det afsluttende fra præsten, der blev hustrumorder.

Efter drabet flyttede præsten flere gange konens lig, inden han partede hende og forsøgte at brænde resterne. Foto: Lokalavisen.dk/David Foli Vis mere Efter drabet flyttede præsten flere gange konens lig, inden han partede hende og forsøgte at brænde resterne. Foto: Lokalavisen.dk/David Foli

Thomas Gotthard har nu via sin forsvarer taget 14 dages betænkningstid i forhold til eventuelt at anke byretsdommen på 15 års fængsel til Østre Landsret.