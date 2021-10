Den ene halvdel får den. Den anden gør ikke.

Det handler om den regn, der i løbet af lørdagen vil dryppe ned over Danmark.

»Der kommer regn i den vestlige del af landet, mens der er vil være opholdsvejr i den østlige del af landet,« som vagthavende meteorolog hos DMI, Martin Lindberg, forklarer det.

Og med den vestlige del af landet, der rammes af dråberne, menes der slet og ret: Jylland.

»Ved middagstid eller tidligt om eftermiddagen rammer regnen den sydvestlige del af Jylland, og herefter spreder den sig nordpå. Og i løbet af eftermiddagen vil den brede sig til hele Jylland,« siger Martin Lindberg fra DMI.

Han fortæller videre, at Fyn overvejende går fri fra de våde dråber, men at Middelbart måske lige akkurat kan blive omfattet af det regnvejr, der rammer.

Længere mod øst vil der blive helt tørt hele dagen. Og der vil endda også her være mulighed for sol fra det skydække, der dog også lægger sig over de tørre områder. Mest sol på Bornholm.

Temperaturmæssigt vil alle danskere dog få en mild lørdag uanset bopælen, selvom vinden tager en smule til i løbet af dagen.

»Temperaturerne vil ligger på 12-14 grader, måske lokalt op til 15 grader,« siger DMIs Martin Lindberg.

København:

Altså ingen regn. Og mulighed for solskin i løbet af formiddagen, og måske også i eftermiddag.

Toptemperatur: 12-13 grader.

Odense:

Altså heller ingen regn. Skyet, men tørt. Og kun mulighed for en lillebitte smule solskin i løbet af formiddagen.

Toptemperatur: 13-14 grader.

Aarhus:

Skyet, mulighed for lidt sol i løbet af formiddagen, overskyet i eftermiddag, og sidst på eftermiddagen kommer regnen fra sydøst. Lidt regn, ikke i store mængder.

Toptemperatur: 12-13 grader.

Aalborg:

Det ligner Aarhus, også her mulighed for lidt sol om eftermiddagen og regn om eftermiddagen.

Toptemperatur: 13-14 grader.