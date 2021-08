Der kan være mange årsager til, at en baby græder.

Typisk skyldes det mangel på søvn, mad eller en ble, der skal skiftes.

Men en australsk paramediciner har nu delt en advarsel – en babys gråd kan være et faretruende signal.

Nikki, der er en del af organisationen 'Tiny Hearts Education', opfordrer nemlig andre forældre til at tjekke deres babyers små fingre og tæer jævnligt.

»Hår kan slynge sig rundt om deres små dele og dermed skære blodcirkulationen fra, så de oplever en slem smerte og måske kan få langvarige skader,« advarer hun på Instagram.

Løst hår er primært et kosmetisk problem, der sjældent skaber fysiske gener hos folk. Men når håret falder ned, kan det slynge sig rundt om kropsdele, så det nærmest fungerer som en årepresser, der fuldstændig stopper cirkulationen af blod.

Det kan i sidste ende beskadige nerver, danne hudvæv og måske påvirke kropsdelens funktionsevne.

I opslaget på Instagram er et dertilhørende billede af en fod, der illustrerer situationen med hår, der har viklet sig rundt om en tå. Tåen er blevet synligt rød.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Follow for EMPOWERMENT (@tinyheartseducation)

I en video forsøger hun også selv at gøre 'kunsten efter', og her bliver hendes finger misfarvet efter ganske få minutter.

Og i stedet for at forsøge at klippe håret over, bør man i stedet bruge en creme, der gør det let at fjerne håret igen.

Hvis ikke dette hjælper, bør man i stedet søge lægehjælp.

I opslaget takker hundredvis af følgere hende for at dele budskabet.