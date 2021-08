Forestil dig, at du har en række af sylespidse tænder siddende i din ene ankel, mens du langsomt bliver trukket ud i vandet.

Hvad ville du gøre?

Skrige vildt og kæmpe som en gal for at komme fri, sandsynligvis.

18-årige Kiana Hummel fra Californien kender svaret på det spørgsmål.

Tilbage i juli var hun med en gruppe veninder på ferie i Puerto Vallarta i Mexico, hvor en hurtig og afsvalende aftendukkert endte som en desperat og blodig kamp på liv og død for den amerikanske teenager.

En aften ville pigerne tage en svømmetur i de sene aftentimer, men de var ikke engang kommet i vandet, før en krokodille på tre en halv meter pludselig dukkede op fra vandet og angreb Kiana.

Det store dyr bed sig fast i hendes højre ben og trak hende ud i vandet, fortæller hun til tv-stationen ABC 7 News.

Alligevel lykkedes det hende at forholde sig nogenlunde roligt.

CROCODILE ATTACK: A Bay Area teenager vacationing in Puerto Vallarta was attacked and dragged into the ocean by a 12ft crocodile. This happened at the Marriott resort.



Thankfully, Kiana Hummel survived. She is currently undergoing surgery at Marin General. pic.twitter.com/jtEMHncaxY — Liz Kreutz (@ABCLiz) July 27, 2021

Hun fortæller til tv-stationen, at hun blev ved med at slå krokodillen så hårdt, hun kunne, indtil den til sidst slap taget i hendes ben.

Men da hun næsten var kommet fri, huggede det kæmpe dyr bare fat i hendes venstre ankel og trak hende tilbage i vandet.

Imens så hendes rædselsslagende veninder hjælpeløst til.

»Jeg kan bare huske, at jeg sagde: 'Vær søde ikke at gå fra mig.' Og jeg troede ikke, at jeg ville slippe fri anden gang. Det var virkelig slemt,« husker hun.

Heldigvis fik veninderne hevet Kiana i sikkerhed, så hun mirakuløst overlevede angrebet.

Men de unge kvinders prøvelser var langt fra slut endnu.

Faktisk tog det – ifølge deres udsagn – hele tre kvarter, før der kom en ambulance til stedet, og på hospitalet nægtede lægerne at behandle hende, før hun havde betalt flere tusinde dollar.

De unge kvinder er nu meget kritiske overfor hotellets manglende advarsler om de aggressive krokodiller.

We spoke to both Kiana and a bystander who witnessed the attack. Both say nobody at the @Marriott warned them crocodiles were in the ocean.



They say they only learned later that there is one small warning sign, but it's mostly in Spanish and not lit up at night. pic.twitter.com/I0wlypqdmC — Liz Kreutz (@ABCLiz) July 27, 2021

Det viser sig nemlig, at der kun er et enkelt skilt på stranden, som advarer om de farlige dyr, og det er på spansk. Skiltet er ydermere heller ikke oplyst om aftenen.

Hotellet Marriott, hvor kvinderne boede, bekræfter krokodilleangrebet i en udtalelse til ABC7News.

»Sikkerhed og tryghed for vore gæster og ansatte er vores højeste prioritet, og vi kan bekræfte, at der var en passende skiltning, ligesom der også var natpatruliering og rødt flag.«