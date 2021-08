Fire medlemmer af den berygtede Levakovic-familie skal mandag i retten for tricktyverier og hjemmerøverier begået under påskud af, at ville bekæmpe corona. To af dem risikerer udvisning for bestandigt.

Gennem fem årtier har medlemmer af Levakovic-klanen begået kriminalitet i Danmark. Familien blev for alvor kendt i den danske befolkning, da klanens selverklærede boss, Gimi Levakovic, viste overarmene frem i TV2-serien 'Sigøjnerbossen - og hans kriminelle familie'.

Gimi Levakovic tilhører den første generation, der indvandrede fra Kroatien i 1970. To af hans ialt 11 søskende er siden blevet udvist, og han har også selv været tæt på udvisning flere gange.

Med sagen, der i morgen skal for en nævningesag ved retten i Glostrup, risikerer yderligere to medlemmer af familien at blive udvist fra Danmark.

Sagen viser, at næste generation af familien for alvor er trådt i karakter med at videreføre den særlige kriminalitetsform, der i årtier har været Levakovic-klanens særlige signatur-forbrydelse: Tricktyveri.

Anklageskriftet er 20 sider langt og rummer 41 forhold omhandlende tyveri, hjemmerøveri, kørsel uden kørekort og besiddelse af euforiserende stoffer.

De tiltalte er Gimi Levakovics ældste søn, Santino, hans to fætre Jimmi og Dollar Levakovic samt fasteren Silvia Levakovic, der i dag har skiftet navn til Silvia Winther. De fire familiemedlemmer risikerer dobbelt straf, fordi mange af forholdene er begået under påskud af at ville bekæmpe covid-19.

Tyvene iførte sig hvide kitler og mundbind, ligesom de medbragte spritflasker, når de ifølge anklageskriftet drog ud for at stjæle hos ældre medborgere. Under påskud af at være sosuassistenter, sygeplejerskersker eller medarbejdere fra kommunen bildte de deres ofre ind, at de skulle ind i lejligheden og spritte af.

Santino Levakovic (tv) og Jimmy Levakovic (th) fotograferet foran Højesteret, hvor Santinos far Gimi Levakovic slap for udvisning. Mandag skal fætrene selv for retten. Foto: Nils Meilvang Vis mere Santino Levakovic (tv) og Jimmy Levakovic (th) fotograferet foran Højesteret, hvor Santinos far Gimi Levakovic slap for udvisning. Mandag skal fætrene selv for retten. Foto: Nils Meilvang

I nogle af forholdene handlede en af de tiltalte på egen hånd, mens andre forhold er begået af flere tiltalte i forening. Når først banden var inde hos de ældre, stjal de smykker, kontanter og andre værdier.

Ved et indbrud i Charlottenlund lykkedes det ifølge anklageskriftet Dollar at stjæle smykker og kontanter fra et pengeskab til en samlet værdi af 130.195 kroner. Ved et røveri i Brøndby stak Silvia Winther af med 80.000 kroner, efter at have truet en 91-årig med vold. Derudover har banden været på spil i Kgs Lyngby, Hillerød, Søborg, Hellerup, Rødovre, Hvidovre, Holbæk, Roskilde, Trællerup, Solrød Strand, Lille Skensved, Havdrup og Ringsted.

Det mest alvorlige forhold i anklageskriftet drejer sig om et hjemmerøveri af særlig grov beskaffenhed, som alle fire er tiltalt for. Her blev en 82-årig mand truet til at udlevere alle værdier.

»Det bliver værst for dig selv, hvis du ikke finder alle dine penge frem,« lød truslen fra Silvia Winther ifølge anklageskriftet.

Anklagemyndigheden har tidligere forsøgt at få Jimmi og Dollar udvist, men kravet er blevet afvist. Nu forsøger anklagemyndigheden igen. Gimis søn, Santino Levakovic, er dansk statsborger og det samme er Silvia Levakovic. Derfor er det ikke muligt for anklagemyndigheden at rejse udvisningskrav mod de to. Der er afsat 17 retsdage til sagen.