Alt er gået galt for Armin Laschet, CDUs bejler til posten som Tysklands næste kansler ved landets kommende forbundsdagsvalg. Det startede med et katastrofalt grin. Nu er han ved at smide en ellers sikker sejr og må søge hjælp hos Angela Merkel.

Det historiske tyske valg, der kan blive afgørende for Europas fremtid, balancerer på en knivsæg.

Før sommeren var den konservative spidskandidat, Armin Laschet, storfavorit til at løfte arven efter Angela Merkels 16 år ved magten.

Manden fra Nordrhein-Westfalen var præcist det, CDU havde efterspurgt. Rolig, venlig, relativt normal og derfor spiselig for den brede tyske offentlighed, der i en generation har vænnet sig til, at magten i Tyskland ligger solidt forankret mos 'Mutti', som er blevet Angela Merkels kælenavn.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i Berlin Vis mere B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, i Berlin

Men så skete der noget katastrofalt for CDU – faktisk flere ting på næsten samme tid. Armin Laschets Rheinland blev oversvømmet af den forfærdelige naturkatastrofe, der ramte Tyskland, Holland og Belgien i sommer.

B.T. var til stede i netop hans region under katastrofen. Ødelæggelserne var massive, og tårerne trillede hos mange af de berørte tyskere, B.T. talte med. De vidste simpelthen ikke, hvad der skulle blive af dem.

Derfor var vreden også meget stor, da en fotograf knipsede Armin Laschet under en mindehøjtidelighed for ofrene, mens han skraldgrinede. Hans grin havde, siger han, ikke noget med katastrofen at gøre, men skaden var sket. Billedet er gået verden rundt – og siden har intet været det samme for favoritten.

Han har forsøgt sig som en midtsøgende viderebringer af Merkels økonomiske linje og har ovenikøbet trumfet med at love en endnu grønnere klimapolitik, men lige lidt ser det ud til at hjælpe. Ligegyldig hvad han gør og siger, så er det billedet af den upassende, skraldgrinende politiker, der har brændt sig fast på tyskernes nethinde.

Mon ikke at CDUs spidskandidat til kanslerposten nu fortyder sit upassende grin midt under naturkatastrofen i sommer? Vis mere Mon ikke at CDUs spidskandidat til kanslerposten nu fortyder sit upassende grin midt under naturkatastrofen i sommer?

CDU, der har siddet på magten i Tyskland i fem af de seneste syv årtier, ligger kun på andenpladsen i meningsmålingerne.

Olaf Scholtz' socialdemokrater synes på vej mod kanslerposten i en uvis koalitionsregering, og de borgerlige frygter, at det kan blive i en ræverød konstellation.

Derfor træder 'Mutti' til i nødens stund. Som en god mor har hun ønsket at holde sig i baggrunden under valget og overlade scenen til den næste generation.

Men situationen er nu så alvorlig, at der er akut brug for hendes stjernedrys. Ved et vælgermøde i Stralsund tirsdag indtog hun scenen til udelt jubel.

Lige siden det uheldige grin, har fotografer filmet Armin Laschet hver gang han griner. Foto: INA FASSBENDER Vis mere Lige siden det uheldige grin, har fotografer filmet Armin Laschet hver gang han griner. Foto: INA FASSBENDER

»De næste år vil handle om, hvorvidt Tyskland stadig er forbundet til det bedste i verden. Armin Laschet som kansler vil sikre dette,« sagde Angela Merkel fra talerstolen.

Men langtfra alle er overbeviste. Selv på CDU-vælgermødet i Stralsund var der tvivlere.

»Jeg anser mig selv som kerne-CDU-vælger, men jeg er ikke fan af Laschet,« sagde 23-årige Madeleine Baron til Deutsche Welle.

Det store spørgsmål er så, om Merkels tilstedeværelse overhovedet vil hjælpe Armin Laschet?

Der er næppe nogen tvivl om, at var det Angela Merkel, som var spidskandidat, så ville hun vinde. Men 'Mutti' kan let komme til at skygge for den i forvejen upopulære Laschet.

Socialdemokraten Olaf scholz er nu favorit til at blive Tysklands nye kansler. Foto: FILIP SINGER Vis mere Socialdemokraten Olaf scholz er nu favorit til at blive Tysklands nye kansler. Foto: FILIP SINGER

Det handler i så fald mere om personlighed end om politisk linje. CDU har gjort alt, de kan, for at lade forstå, at det i høj grad er en fortsættelse af de sidste 16 år, der er på tapetet.

Men meget har ændret sig i Europa de seneste år. Både brexit og fiaskoen i Afghanistan og også forventningen om en ny flygtningestrøm på vej mod Europa kan få betydning for valget, der vurderes at blive det tætteste og mest spændende i Tyskland i generationer.

Og det er ikke kun her i Berlin, at valget følges tæt. Hvilken politisk vej, Europas økonomiske lokomotiv vælger, vil få stor indflydelse på resten af EU og for den sags skyld andre steder i verden.

CDU håber nu, at Merkels stjernestøv kan drysse lidt på Armin Laschet, og at tyskerne, når alt kommer til alt, hellere vil have midtsøgende borgerlige end en uvis koalition med socialdemokrater i spidsen.

Men de kommentatorer, B.T. i Berlin har talt med, tror alle på en rød valgsejr, der vil give genlyd i hele Europa.