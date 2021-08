En ting springer i øjnene i den afghanske hovedstad bare få dage efter Talibans magtovertagelse.

»Når jeg går rundt i Kabul, er gaderne tomme for kvinder,» lyder det.

Guardian har torsdag taget et øjebliksbillede af den nye virkelighed i byen. Det sker set gennem en kvindes øjne i serien 'Women report Afghanistan', hvor lokale kvindelige journalister anonymt – på grund af deres sikkerhed – rapporterer om de nye tilstande efter Talibans ankomst.

I Kabul er det tydeligt, at det især for kvinder er blevet en ny hverdag.

Mange gader og pladser fremstår øde. Foto: WAKIL KOHSAR

Fire dage efter, at Taliban trillede ind i byen, er der kun meget få kvinder ude i gaderne, hvor »simple opgaver som at handle ind er blevet ekstremt farligt for dem«. Og de få, der er der, er alle iklædt traditionelle burkaer, som de nye magthavere kræver.

»Det er svært at tro, at for kun få dage siden var Kabuls gader fulde af kvinder, som klarede deres sager på trods af den stigende usikkerhed med Afghanistans fremmarch i Afghanistan,« lyder det fra skribenten i Guardian:

»Nu går de hurtigt og fulde af frygt. Øjnene flakker ved udsigten til enhver potentiel agressivitet fra de Taliban-soldater, der patruljerer de engang så livlige gader.«

Ingen kvinder ses desuden i gadebilledet uden at være akkompagneret af en mand, som Taliban-reglerne også foreskriver.

En forladt skønhedssalon. Foto: STRINGER

En taxachauffør beskriver, hvordan han af den grund nærmest ikke længere har kvindelige kunder.

»De fleste kvinder, som benyttede sig af taxaer, var dem, der boede alene. Og da de ikke har en mandlig ledsager, kan de ikke længere forlade deres hjem,« som det lyder.

Meget er stadig lukket i Kabul, siden Taliban trillede ind i byen i søndags. Alle uddannelsesinstitutioner – både skoler og universiteter – offentlige og private kontorer, banker og vekselbureauer har ikke haft åbent siden.

Og alle butikker, restauranter og cafeer, der har været drevet af kvinder er lukket. Billeder er allerede gået verden rundt, hvorpå man har kunnet se eksempelvis skønhedssaloner få overmalet deres facader. Nu står de lukkede, øde og forladte hen.

Lukkede butikker. Foto: STRINGER

Hos de spisesteder, der stadig har åbent, er der ikke længere kvindelige ansatte – eller kunder.

Imens er bevæbnede Taliban-styrker synlige overalt i bybilledet, og der findes ingen anden ordensmagt.

Den kvindelige reporter har talt med en indbygger, der er bekymret:

»Jeg kan ikke sove. Jeg er bekymret over, hvad der vil ske bare en time ud i fremtiden. Jeg håber, at Afghanistan ikke gennemgår endnu en borgerkrig,« siger vedkommende.