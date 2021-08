Der er formentligt blevet talt med store ord i et hjem nær Køge.

En patruljevogn fra Midt- og Vestsjællands Politi trillede rundt i Køge efter midnat natten til fredag, hvor de stødte på en varevogn, de lige ville standse rutinemæssigt.

Men så let og udramatisk skulle det ikke gå, kan man læse i politikredsens døgnrapport.

Da de smækkede det blå blink på og gjorde tegn til, at føreren af varevognen skulle trække ind til siden, skete noget nær det modsatte, og varevognen accelererede fra politiet.

Der blev derefter kørt med over 100 km/t i byen, over for rødt, venstre om et helleanlæg, mod færdselsretningen – og til sidst ud på en mark.

Her forulykkede bilen, og flere unge mænd stak af.

Med hjælp fra blandt andet hunde lykkedes det efter en rum tid politiet at finde frem til tre personer, der havde været i bilen, og føreren, en 17-årig uden kørekort, blev herefter mistænkt for kørsel uden førerret og for hasarderet kørsel.

Men det viste sig også, at bilen var en firmabil tilhørende sidstnævntes far. Og den valgte politiet at beslaglægge efter reglerne om vanvidskørsel til farens protest, og sagen skal derfor nu for retten.

De tre unge mænd blev efterfølgende løsladt, og de to 16-årige passagerer slipper med skrækken.

Den 17-årige chauffør kan dog, ifølge Midt- og Vestjyllands Politi, forvente at høre mere fra politiet.