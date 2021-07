Mange lande har allerede indført goder i form af gaver eller kontante beløb, hvis man lader sig vaccinere.

Lande som USA, Grækenland, Kina og Indien er allerede på den liste. Og nu tiltræder vores svenske naboer den også.

I hvert fald er 8.200 ikkevaccinerede svenskere under 60 år blevet tilbudt 200 kroner for at lade sig stikke. Det skriver The Times.

Ifølge professor i økonomi ved Universitetet i Lund Erik Wengstrom, som står bag studiet, kan det lille beløb nemlig lige give det ekstra skub, som de har brug for.

»Folk har måske intentionen om at blive vaccineret, men måske involverer det en smule besvær, og noget kommer altid i vejen. Så et lille incitament kan måske hjælpe,« siger han ifølge The Times.



Det er dog ikke alle deltagerne i studiet, der bliver tilbudt penge.



Forsøgsgruppen inddeles nemlig i flere forskellige grupper, som hver især bliver testet på, hvilke teknikker der kan få folk overtalt til at lade sig vaccinere.

Følgende teknikker vil ifølge The Times blive benyttet::

Nudge-teknikker, hvor man forsøger at påvirke folks adfærd i en bestemt retning..