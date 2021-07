De har Christian Eriksen og Caroline Wozniacki som medejere og en lang række kendte sportsstjerner som ambassadører.

Men nu har det danske energidrikfirma State Drinks set sig nødsaget til at fjerne en række produkter i Island. Det sker som konsekvens af en meget kontroversiel igangværende politisag, hvor en højtprofileret islandsk landsholdsspiller er under mistanke for at have begået en lovovertrædelse af seksuel karakter omhandlende en mindreårig.

Det fortæller en talsmand for State Drinks i Island til den islandske avis Visir.

»Ligesom hele nationen er vi overvældet af det her. Moderselskabet i Danmark lavede aftalen, men vi har her i Island besluttet at tage produkterne ned,« udtaler Thorarinn Thorhallsson.

Så sent som i juni måned kunne det danske kendisfirma ellers præsentere en fire og et halvt år lang aftale med fodboldspilleren, der til daglig spiller i Premier League-klubben Everton og jævnligt optræder i den islandske landsholdstrøje. Fodboldspilleren blev ambassadør for det danske firma.

Spillerens navn er ikke blevet frigivet i England af lovmæssige hensyn, men flere islandske medier har bragt den 31-årige spillers navn i forbindelse med sagen, efter han 16. juli blev anholdt af Greater Manchester Police.

Everton kunne kort efter oplyse, at de har valgt at suspendere en unavngiven spiller i førsteholdstruppen, mens de afventer resultatet af en politiefterforskning.

Engelske medier har beskrevet, hvordan spilleren fik sit hjem ransaget af politiet fredag, inden han blev anholdt. Den islandske landsholdsspiller, der siden er blevet løsladt mod kaution, har ikke selv udtalt sig i sagen.

TIl gengæld har han lukket for kommentarsporet på sin Instagram-profil, ligesom hans kone helt har slettet sin profil.

State Drinks har eksisteret siden 2014, og deres produkter er lige nu tilgængelige i over 3.500 butikker på tværs af de nordiske lande.

I maj kunne de efter fem år med et tab på omkring 16 millioner kroner endelig glæde sig over, at de for første gang havde grønne tal på bundlinjen med et overskud på 66.000 kroner i 2020.

Det var her, at de samtidig kunne fortælle, at de netop havde lanceret deres produkter i Island.

Udover to af Danmarks største stjerner i form af Caroline Wozniacki og Christian Eriksen som medejere, har firmaet en lang række danske sportspersonligheder som ambassadører, der reklamerer for de forskellige energidrikke.

B.T. har gennem den seneste uge forsøgt at få et interview med State Drinks' medstifter og direktør, Jon Andersen, for at høre, hvorfor produkterne er blevet fjernet, og om virksomheden kan stå inde for den islandske landsholdsspiller som ambassadør.

State Drinks er dog ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelser.