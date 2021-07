'Hele familiens sjove 'kråkebolle' (søpindsvin, red.) og bedste ven'.

Sådan skriver den norske kronprinsesse Mette-Marit i sit seneste opslag på Instagram.

For familiens labradoodle med det finurlige navn Muffins Kråkebolle mistede livet til kræft i denne uge, skriver Billedbladet og det norske Dagbladet.

Og det er tydeligt at mærke, at hunden med den krøllede pels efterlader familien i stor sorg.

'Helt siden hun kom til verden, har hun været et naturligt midtpunkt i vores liv. Hun har givet os alle mere kærlighed, trøst og latter, end man turde håbe på, og alle her og mor Milly savner hende meget', skriver kronprinsen.

For tolv år siden flyttede hunden Milly Kakao ind hos kronprinsparret, da den blot var fire måneder gammel.

Fire år senere kom Muffins Kråkebolle til verden ud af et kuld på ni hvalpe. Hun flyttede som den eneste af hvalpene ind hos kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon.

Men nu er deres højt elskede labradoodle død.