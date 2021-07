På de helt varme sommerdage er det svært for vores mange pelsede dyrevenner at holde temperaturen ud.

Og man må for guds skyld ikke give hundene isterninger, når de er overophedet, for de kan dø af det. Den advarsel har længe floreret på internettet og blevet fortalt videre.

Men nu afliver dyrlæge Marlene Dickow, fra Hjørnegårdens Dyreklinik på Amager, myten en gang for alle. Til TV 2 Lorry fortæller hun, at isterninger ikke er farlige for hundene.

»Is er en rigtig god måde at give hundene lidt køling på, når det er 25-30 grader,« siger Marlene Dickow.

Hun uddyber, at hundene faktisk har godt af det, så længe det ikke er for store mængder. Det er dog ikke kun Marlene Dickow, der er ude på at aflive myten. Hun er nemlig en af 194 dyrlæger, der står for Facebook-siden 'Spørg Hundedyrlægen'.

Og her er et opslag fra med netop samme formål blevet delt mere end 4.000 gange.

Dyrlægerne er gået sammen om at lave det her opsalg, fordi de ifølge Marlene Dickow år efter år ser, hvordan folk advarer om isterninger til hunde.

Selvom isterninger ikke er en af dem, så er der dog nogle ting, du ALDRIG må gøre ved din hund i sommervarmen: Man må ikke gå tur med den, når det er allermest varmt. Man skal i stedet gå morgen og aften, og vil man have hunden med på en løbe- eller cykeltur, så skal man altså vente, til vejret er mere køligt.