I månedsvis har danskeren Thomas Marx være på flugt fra politiet, men nu er han blevet anholdt i Grækenland.

Det oplyser hans advokat, Jesper Storm Thygesen, til B.T.

»Han blev anholdt i sidste uge og sidder nu et græsk fængsel,« fortæller han.

46-årige Thomas Marx har siden midten af juni været på flugt fra politiet, hvor han lykkedes med at undslippe to danske politibetjente, som var kommet for at anholde ham, så han kunne blive sendt bag tremmer i et fængsel i Frankrig.

Her er han nemlig blevet idømt fire års fængsel.

Dommen på de fire års fængsel er tilsyneladende afsagt i forbindelse med straffesag om storstilet økonomisk svindel mod et fransk firma i Bretagne.

Ifølge de franske myndigheder er firmaet blevet malket for samlet godt 101 millioner kroner – heraf er de godt 41 millioner kroner blevet overført gennem syv transaktioner til et norsk firma, som Thomas Marx står som opretter og eneejer af.

Problemet er imidlertid, at Thomas Marx ifølge ham selv og advokaten Jesper Storm Thygesen aldrig har været indkaldt til retssagen i Frankrig eller været repræsenteret ved en advokat.

»Vi har skrevet til Rigsadvokaten og Udenrigsministeriet, fordi vi mener, at den dom, han har fået i Frankrig, er i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, fordi han ikke selv var til stede eller var repræsenteret ved en advokat,« siger Jesper Storm Thygesen.

Af den grund mener han heller ikke, at hans klient skal udleveres til afsoning i Frankrig, hvor han er efterlyst.

B.T. var selv i kontakt med Thomas Marx i slutningen af juni. Her afviste den 46-årige mand alle de franske anklager om økonomisk svindel mod ham.

»Det skyldes, at jeg er blevet udsat for identitetstyveri. Firmaet er blevet oprettet i en norsk bank på et tidspunkt, hvor jeg sad i dansk fængsel, så jeg må siges at have verdens bedste alibi,« lød det fra Thomas Marx.

Den 46-årige dansker har dog været i fransk politis varetægt i forbindelse med straffesagen.

For fem år siden blev han nemlig udleveret til de franske myndigheder og endte med at sidde varetægtsfængslet i 10 måneder.

»Pludselig en dag blev jeg uden varsel løsladt, hvor de fulgte mig til fængslets port i regnvejr og overlod mig helt til mig selv. Jeg havde kun 700 euro på lommen og måtte have hjælp hjemmefra for at købe en flybillet.«

Det er uvist, om Thomas Marx bliver udleveret til Frankrig.